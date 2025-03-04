邱信福表示，最高法院撤回舊金山百億污水處理升級要求。（記者李怡╱攝影）

聯邦最高法院近日裁定，支持舊金山 市府在關鍵環保訴訟中的上訴，撤回此前要求該市投入約100億美元升級污水處理系統的決定。此舉避免了舊金山居民面臨水費和排污費暴漲至每年9000美元的巨大經濟壓力，特別是低收入 和移民家庭將免於因水費飆升而陷入財務困境。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）對裁決結果表示滿意，並強調此案關乎「清潔水法」的公平適用。他指出，舊金山長期以來遵守該法律，並已投入超過20億美元改善水利系統，將污水排放量削減超過80%。然而，聯邦環保局（EPA）此前的要求未提供具體標準，只是單方面要求市府再投資100億美元，對舊金山及全美其他城市都不公平。

舊金山公用事業委員會（SFPUC）總經理埃雷拉（Dennis Herrera）批評環保局的原決策，稱其做法「等同於讓污染發生後才決定標準」，並指出舊金山採用的合流下水道系統比全美許多其他城市的處理方式更具環保效益。他表示，舊金山不僅處理住宅廢水，還對雨水進行同等級別的處理，以防止細菌、金屬等污染物直接流入海灣或海洋，從而更有效地保護環境。

這一裁決被視為對舊金山環保政策的肯定，也為全美多個使用類似污水處理系統的城市提供了參考先例。邱信福表示，市府將繼續推動可持續發展，同時確保居民不會因不必要的財政負擔而受影響。

案件引發全國關注，多個大城市，包括波士頓、紐約和華盛頓特區，都提交了「法庭之友」（amicus brief）文件，支持舊金山立場，並表達對EPA過度擴權的擔憂。

此訴訟獲得來自 400 個加州 城市、2800 個全國市政機構及 2300 多個縣政府組織的支持，顯示這不只是舊金山一個城市的問題，而是關係到全國城市政府如何管理水質的重大議題。

這場裁決被視為城市在環境監管上與聯邦機構間的一場關鍵勝利，也為未來的環境政策設定了新的界線。EPA接下來如何調整政策，將成為各界關注的焦點。