我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這家全美連鎖快餐免費送三明治 僅限一天

路透獨家：白宮準備與烏簽署礦產協議 擬今晚宣布

舊金山灣區捷運因臥軌事件部分停運

記者李怡╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區捷運因臥軌事件停運。示意圖。（記者李怡╱攝影）
灣區捷運因臥軌事件停運。示意圖。（記者李怡╱攝影）

周二早上，灣區捷運（BART）東灣 El Cerrito Plaza站發生一起臥軌事件。一民眾疑似臥軌，列車可能與其發生碰撞，導致北柏克萊（North Berkeley）至列治文（Richmond）站之間的列車停駛，El Cerrito Plaza站也因此關閉。

BART在上午8時46分於社群媒體公告，稱這起事件屬於「重大醫療緊急狀況」，但未透露更多細節。BART發言人克里斯（Chris Filippi）僅表示：「有人臥軌，可能與列車發生碰撞。」目前尚未公布該名民眾的狀況，相關單位正在調查中。

事件發生在早晨通勤高峰時段，讓不少乘客行程大亂。有些人臨時改搭公車，也有人轉乘Uber等其他交通方式。

據社群媒體Jason Lu留言稱：「當時廣播一直說有醫療緊急狀況，但沒講細節，直到大家開始討論，才知道可能有人臥軌。雖然很影響行程，但這種事情發生了，也只能希望當事人平安。」

另一名留言者艾琳·馬丁內斯（Erin Martinez）則說，自己每天都搭這條線通勤，聽到這種消息覺得心裡發毛。「不敢想如果當時我在車上，會是什麼情況，這讓人不得去想，BART的緊急應變是否能更快一點，至少提供即時的替代交通資訊。」

截至目前，BART尚未說明事故對列車運行的長遠影響，也未公布完整調查結果。

社群媒體 灣區 柏克萊

上一則

輝達GTC大會17至21日聖荷西舉行 黃仁勳18日開講

下一則

舊金山西增區周日凌晨爆致命槍擊案

延伸閱讀

1年內第3家 Costco 3/7東灣再開新店

1年內第3家 Costco 3/7東灣再開新店
東灣都布林監獄擬改移民所 居民抗議

東灣都布林監獄擬改移民所 居民抗議
Costco將於3月在東灣再開新店

Costco將於3月在東灣再開新店
聖荷西BART延伸計畫 仍有數億元缺口

聖荷西BART延伸計畫 仍有數億元缺口
聖荷西灣區捷運延長線計畫 錯估可節省成本 資金短缺7億到12億

聖荷西灣區捷運延長線計畫 錯估可節省成本 資金短缺7億到12億

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

2025-03-02 01:20
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

2025-03-01 18:52
PG&E三月份帳單又要加價了。（取自Pexels）

PG&E用戶注意 3月帳單又添漲價費用

2025-02-28 21:11

超人氣

更多 >
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災
奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她

奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她
Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購

Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購