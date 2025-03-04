舊金山灣區捷運因臥軌事件部分停運

灣區捷運因臥軌事件停運。示意圖。（記者李怡╱攝影）

周二早上，灣區 捷運（BART）東灣 El Cerrito Plaza站發生一起臥軌事件。一民眾疑似臥軌，列車可能與其發生碰撞，導致北柏克萊 （North Berkeley）至列治文（Richmond）站之間的列車停駛，El Cerrito Plaza站也因此關閉。

BART在上午8時46分於社群媒體 公告，稱這起事件屬於「重大醫療緊急狀況」，但未透露更多細節。BART發言人克里斯（Chris Filippi）僅表示：「有人臥軌，可能與列車發生碰撞。」目前尚未公布該名民眾的狀況，相關單位正在調查中。

事件發生在早晨通勤高峰時段，讓不少乘客行程大亂。有些人臨時改搭公車，也有人轉乘Uber等其他交通方式。

據社群媒體Jason Lu留言稱：「當時廣播一直說有醫療緊急狀況，但沒講細節，直到大家開始討論，才知道可能有人臥軌。雖然很影響行程，但這種事情發生了，也只能希望當事人平安。」

另一名留言者艾琳·馬丁內斯（Erin Martinez）則說，自己每天都搭這條線通勤，聽到這種消息覺得心裡發毛。「不敢想如果當時我在車上，會是什麼情況，這讓人不得去想，BART的緊急應變是否能更快一點，至少提供即時的替代交通資訊。」

截至目前，BART尚未說明事故對列車運行的長遠影響，也未公布完整調查結果。