輝達GTC大會3月召開

2025輝達GTC AI大會黃仁勳主題演講令人期待。（取自輝達公司網站）

據輝達 公司發佈的資訊，2025輝達GTC AI大會將於3月17日到21日回歸聖荷西市。屆時數千名開發人員、創新領袖與企業領導者將齊聚一堂，體驗人工智慧 和加速運算如何協助人類解決最複雜的挑戰。

輝達公司還預告，除了公司執行長黃仁勳 （Jensen Huang)不容錯過的主題演講外，還有超過1000場精彩演講、300多場現場展示、技術實作訓練以及無數交流活動，帶領與會者探索人工智慧及其優勢的實際案例。

其中最受矚目的黃仁勳主題演講將於3月18日（周二）上午10點到12點在SAP中心登場。黃仁勳將親自登台分享代理式人工智慧，機器人技術，加速運算等尖端科技的走向。

會方力推的主旨討論包括黃仁勳和來自Alice & Bob, Atom Computing, D-Wave, Infleqtion, IonQ, Pasqal, PsiQuantum, Quantinuum, Quantum Circuits, QuEra Computing, Rigetti and SEEQC 等業界領袖共同出席的「量子計算：我們在哪兒以及我們走向哪裡」的討論會；Meta首席AI科學家樂坤（Yann LeCun)和輝達首席科學家及電腦建築師達利（Bill Dally）主持的「AI前沿和運算」對話；以及「通用機器人新時代：人形機器人的崛起。」

此外針對開發者和技術實踐人員還有超過700場技術講座，可以聆聽技術開發專家的真知灼見，也可以使用最新的互動技術，還可以請業界名人分享經驗和預測未來走向。據悉，活動現場有超過60個非常實用的訓練實驗室。

企業高管也可以通過參加講座和發展人脈來認知人工智慧從提升用戶體驗到產品創新方面的影響力，讓企業可以在AI時代可以欣欣向榮。