律師變作家 邢立美新書探索AI虛擬世界

邢立美今年10月即將出版的新書「山谷（The Vale)」，主要圍繞在矽谷居住的發明者一家通過人工智慧創造的虛擬現實世界。（受訪者提供）

矽谷 作家邢立美（Abigail Hing Wen)出生在西弗吉尼亞，父母分別是菲律賓和印尼華人。她兩歲時全家搬到俄亥俄州 。她在俄州長大，直到18歲考入哈佛大學。當時她獲得了總統獎學金，並因此有機會去台灣參加語言文化交流活動。這段經歷後來成為她2020年的處女作「台北愛之船（Loveboat, Taipei)」的靈感來源。

「台北愛之船」不僅登上了「紐約時報」暢銷書榜單，還被派拉蒙公司改編成電影。邢立美本人擔任了電影的執行製片人。在書籍出版之前，邢立美已經業餘寫作10年。當時她是一位律師，在矽谷的人工智慧 風投公司工作。

邢立美今年10月即將出版的新書「山谷（The Vale)」，也是在業餘寫作時期完成的。故事主要圍繞矽谷居住的發明者一家通過人工智慧創造的虛擬現實世界展開。她說，這部書成書時間很早，現在到了2025年人人都知道人工智慧是怎麼一回事，正是出版這本書的好時機。

邢立美說，自己從未想過自己會當作家。作為一個在俄亥俄州長大的亞裔女孩，她從來沒讀到過像自己一樣的人寫的書。她認為寫書這件事離開自己很遙遠，讀書就是為了學習自己不了解的知識，雖然自己腦海中一直在編織一些故事。

真正的轉折發生在她即將成為法學教授的前夕。當時她已經達到了所有要成為法學教授要求，包括：從哥倫比亞大學法學院畢業，在法學期刊上發表論文，獲得全國性的獎項，在華府巡迴上訴法院工作等。當時很多同儕都認為她就要投身學術了，但她就是說服不了自己。

邢立美說，她當時感覺自己寫的論文並不能改變法律界，但腦中卻有很多要寫小說的想法。在家人的鼓勵下，她把故事寫了出來。朋友們連夜看完，認為非常引人入勝，當時她想，「這就是我應該做的事。」

邢立美已經為今年10月即將出版的新書「山谷（The Vale)」執導拍攝一部前傳，由曾經出演過「花木蘭」、「阿拉丁」、「西貢小姐」的沙龍加（Lea Salonga)出演。