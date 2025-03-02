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聖縣年度教師陳忠理堅信所有的孩子都是獨一無二的個體

記者徐蓓蓓╱洛斯阿圖即時報導
陳忠理的教育理念就是要創造一個充滿鼓勵和樂趣的課堂，讓每一個學生都感到被珍視和充滿學習的力量。（受訪者提供）
陳忠理的教育理念就是要創造一個充滿鼓勵和樂趣的課堂，讓每一個學生都感到被珍視和充滿學習的力量。（受訪者提供）

聖塔克拉拉縣近日公布了30位由各學區推選的年度優秀教師，以表彰他們在奉獻學生、課堂教學和終生學習方面的傑出成就。其中來自洛斯阿圖學區，已經執教31年之久的華裔音樂教師陳忠理（Joe Chan)，就是本次獲得表彰的教師中的一位。

陳忠理在中西部地區長大。作為當地社區為數不多的少數族裔，他的成長經歷充滿了挑戰，但他十分感激父母總是很注重保持他和中華文化傳統的聯繫。 他從小就學習廣東話，也在華人教堂參加活動，因此對自己文化身份有很深的認同感。

相對一般亞裔父母希望孩子學習數學或是科學，陳忠理的父母非常開明，鼓勵他和兄弟們追求自己的夢想。對於他來說，音樂就是自己的興趣所在。在教堂裡，他和母親一同領導兒童音樂課程。這段經歷奠定了他對音樂和教育的熱愛。

在他數十年的從教生涯中，曾經教授過很多不同的學科和年級，其中包括一到五年級以及特殊教育的音樂課。過去七年來，他主要教授四到六年級學生的聲樂，和包括小提琴、中提琴和大提琴在內的弦樂。

陳忠理曾經五次被提名年度教師。他說，每一次提名都是一種認可，反映了學生、同事和社區對自己的支持和欣賞。這種認可是對他奉獻教育和幫助學生獲得成功的證明，也是讓他繼續努力，持續在教學中正向輸出的動力。

陳忠理表示，教學不僅僅是傳授知識，更是建立良好的師生關係，培養對學習的熱愛和幫助學生實現他們的潛能。這對於他是一種召喚。他非常感恩可以從事音樂教育事業。在小學教育階段的男性亞裔教師很少，他很榮幸是其中一位。而亞裔學生能夠看到和他們相似的老師是非常重要的。

作為一個教育者，陳忠理曾經面對過各種挑戰，包括過於寬泛的課綱、家長過多或過少關注孩子的學習，以及學生的各種行為問題等。他認為，重要的是要通過建立良好的互動關係、確立明確目標和強化積極的行為來建立有序和支持性的學習環境。

陳忠理表示，自己堅信所有的孩子都是獨一無二的個體，可以在良好的教育環境中獲得身體、精神、情感和社會層面上的成長。自己的教育理念，就是要創造一個充滿鼓勵和樂趣的課堂，讓每一個學生都感到被珍視和充滿學習的力量。

亞裔 學區 華人

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