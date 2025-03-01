查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

Meta公司創始人和執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）日前在社交媒體公開自己為華裔 妻子普莉希拉陳（Priscilla Chan)慶祝40歲生日的照片。從照片來看生日派對場面非常盛大，賓客雲集。普莉希拉在宴會上起碼有4套不同的妝造，美麗動人、活力四射，似乎在粉碎之前查克柏格在川普總統就職典禮上偷瞄亞馬遜創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos)未婚妻的傳聞。

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片，引來超過百萬「點讚」和20多萬條評論。他在社媒平台Instagram上不僅分享了同一張照片，還分享了普莉希拉身著白色背帶鑲鑽紗裙吹熄香檳桶造型生日蛋糕蠟燭的照片。此外還有一小段視頻。

查克柏格在視頻中稱讚自己的妻子：「每一年你都變的更有活力，更漂亮。我是如此愛你。」他還在照片下留言：「為我生命中最重要的人慶祝。你是一個偉大的伴侶，母親和朋友。我很感激此生與你共度。」

普莉希拉在自己的Instagram帳號分享了查克伯格攔腰深情看著自己的背影，還有夫婦兩人開懷熱舞的場景。照片中的她一反一貫以來低調樸素的造型，身著低胸吊帶長裙和鮮紅皮裙，熱辣性感。她在貼文中說：「在家人、朋友、歡笑和舞蹈中邁入40歲。我被如此深愛真的很幸運。」

普莉希拉陳是越南華裔，畢業於哈佛大學。她在大學期間與查克柏格相識交往，後進入舊金山加大修讀醫學，是一名小兒科住院醫生。婚後，她和查克柏格兩人成立陳查克伯格基金會，據說已經捐出超過16億美元的善款。

普莉希拉陳以低調樸素著稱。而今年1月的總統就職典禮上，查克柏格被媒體抓拍到疑似偷瞄貝佐斯未婚妻的照片後，不少惡意評論氾濫網路，唱衰這對夫婦婚姻的傳言不絕於耳。向來低調的查克柏格夫婦這次高調示愛，似乎一舉粉碎此前傳言。