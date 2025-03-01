屋崙預算赤字稍緩 4個消防站不用關

屋崙市長辦公室1日表示，由於削減開支的努力，原本計畫臨時關閉或縮減的額外四個消防站，將改為繼續開放。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 市長辦公室1日表示，由於削減開支的努力，預計預算 缺口減少，原本計畫臨時關閉或縮減的額外四個消防站，將改為繼續開放。已經臨時關閉的三個消防站，將一直關閉到6月，預計在本財政年度結束後重新開放。

根據屋崙行政官約翰遜（Jestin Johnson）此前公開的預算平衡報告，2024年7月1日至2025年6月30日財政年度期間，屋崙預算缺口1.2979億美元，需要削減警局加班費2500多萬美元，並砍掉兩期警校，暫時關掉數個消防站，並在不同部門裁員削減近金100個職位。市議會在去年7月通過了一項應急預算決議，指示採取多項削減開支措施，以彌補預算缺口。市政當局仍面臨資金短缺，未來兩年的預算過程將需要做出更多艱難的選擇。

市長辦公室說，到目前為止採取的措施已經取得預期的效果，本年度的預計赤字有所減少。約翰遜和市預算小組於上周四向市議會財務和管理委員會提交了一份報告，總結了最近的支出和削減情況。2024到2025財年的收入預測表明，屋崙市的財政狀況喜憂參半，預測收入增加主要得益於房產稅，可望超出預算634萬美元、2.1%，增長原因是房產價值評估同比增長4.6%。預計罰款和處罰將超出預算338萬美元、17.5%，原因是停車罰單率上升，停車執法力度加大。

預計公用事業消費稅將超出預算338萬美元、4.9%，原因是加州 公用事業委員會（CPUC）批准後，從2024年開始分階段實施的公用事業費率上調。雜項收入大幅超出預算1285萬美元，原因是體育館出售所得的500萬首付款未納入應急預算。此外，法律和解（其中一些受抵消負債的限制）也推動了第二季度的雜項收入。預計將低於預算預期的收入類別包括房地產轉讓稅（RETT）收入，預計到年底將達到6631萬美元，比調整後的預算低741萬美元、10.1%。

市府說，預計預算缺口減少，暫時足以取消之前宣佈的臨時關閉四個消防站的計畫。另外，已關閉的三個消防站，也將陸續迎來開放。其中，25號和28號消防站均位於屋崙山，於1月暫時關閉，並將持續關閉至6月。在對火災風險和服務呼叫數據以及其他戰略因素進行仔細分析後，確定這兩處消防站適合暫時關閉。隨著季節條件的變化，火災風險也會隨之變化，因此這兩處消防站將於7月重新開放。因翻新工程而暫時關閉的第三處消防站將在工程完成後重新開放。

約翰遜表示，這要歸功於市長和市議會的艱難抉擇和堅定領導，感謝他們通力合作，繼續克服挑戰，實現可持續的財政平衡。