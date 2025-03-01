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北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

編譯胡立宗／即時報導
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移動屋的內部格局。（CNBC網頁）
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣（Nevada County）近日正式同意房子可以附輪胎，也就是一般所稱的「移動屋」，雖然價格比落地屋便宜，但是講究一點的移動屋，室內300至400平方呎還是要10萬至20萬美元。

內華達縣規劃官Tyler Barrington告訴CBS News Sacramento，允許移動屋主要是在解決長者與大學生的住居困難，雖然新規2月13日就已生效，但隨之而來的施行細節仍待研商。

想購入移動屋的人，可以先參考以下資訊：

・售價：不管是成屋或DIY都還是有個底價，外牆3萬5000美元起跳，DIY套件6萬美元起跳，訂做的至少7萬5000美元，因此300至400平方呎的家，可能要花10萬至20萬美元。

・定檢：因為有輪子，所以歸車管局（DMV）管，每年都要受檢，並通過測試，維持屋況會是一筆開銷。

・水電：移動屋每到一個新地點就要重新接管，才有水電瓦斯可用，嫌麻煩的人可能要買堆肥式廁所與儲水槽。

租金：雖然房子本身開銷較低，但是長期停放可能要付租地的費用，這些都要考慮進去。

・區劃：各地的土地區劃可能改變，造成原本可「停」移動屋的地方，變成不能「停車」，所以買入之前，最好先詳閱當地法規。

雖然有這些限制，但價格還是移動屋的優點。內華達縣的平均屋價在60萬美元上下，但是空間較小的移動屋20萬美元就能搞定，移動屋製造商Sol Tiny的老闆Travis Duckworth說，對中低收入者來說，移動屋是個合理的選擇，「畢竟連我都買不起落地屋啊」。

豪華版的移動屋。（CNBC網頁）
豪華版的移動屋。（CNBC網頁）

低收入 租金 車管局

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