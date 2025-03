阿縣撥款350萬開通熱線 幫無證移民對抗ICE掃蕩

阿拉米達縣議員勵琪表示,縣議會在本周會議上,批准了350萬美元的預算撥款,資助阿縣快速反應熱線和網站acilep.org。(記者劉先進╱攝影)

阿拉米達縣議員勵琪(Nikki Fortunato Bas)對本報表示,縣議會在本周會議上,批准了350萬美元的預算 撥款,資助阿縣快速反應熱線和網站acilep.org,針對移民 暨海關執法局(ICE )拘留或驅逐無證移民的行動,讓求助者瞭解自己的權利、培訓和法律服務,資助公設辯護人,「如果你因移民問題不得不通過法院系統,就能得到律師的幫助。」目前熱線已開通。

阿縣快速反應熱線和網站acilep.org,全名是阿縣移民法律教育和合作組織(Alameda County Immigration Legal and Education Partnership)。記者28日在官網看到,求助熱線已開通,電話是510-241-4011,上班時間是周一到周五上午6時到下午6時。網站明確說,「您最近是否見過ICE、與之有過互動或被其拘留?請致電ACILEP 熱線。」

勵琪表示,縣議會此前已投票成立「阿縣全名團結一心特設委員會」(Alameda County Together for All ad hoc committee),致力於確保人們獲得準確的資訊,讓他們做好準備。撥款350萬資助求助熱線,更是防止出現任何形式的針對無證移民的執法行動,並確保他們獲得法律服務,以在發生任何事情時保護自己。

勵琪強調,川普針對無證移民的行動,已對社區產生影響。她從學校系統和州級官員得知,學校出勤率下降3%,有些家庭不敢送孩子上學。一些醫療保健提供者也提及,病人取消預約,因為有些人害怕而不尋求醫療護理。

勵琪說:「我們希望確保人們知道你們擁有權利。如果進行任何形式的ICE活動,你擁有一系列權利。我們發放的這些紅牌旨在告知您,不必與人交談,也不必回答問題。你有權聘請律師,並享有正當程式。讓人們瞭解這些資訊並獲取服務非常重要,這樣他們才能繼續進行日常活動。」

勵琪強調,目前還不知道ICE在阿拉米達縣是否有執法行動。「但是社區確實看到有標識ICE的車輛,大家非常警惕,確保一旦發現可疑情況就立即上報。我們已經通知熱線,也通知聯邦眾議員葉婷芳(Lateefah Simon),以便瞭解涼拌正在開展的活動,是執法還是其他類型的。」