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阿縣撥款350萬開通熱線 幫無證移民對抗ICE掃蕩

記者劉先進／屋崙即時報導
阿拉米達縣議員勵琪表示，縣議會在本周會議上，批准了350萬美元的預算撥款，資助阿縣快速反應熱線和網站acilep.org。（記者劉先進╱攝影）
阿拉米達縣議員勵琪表示，縣議會在本周會議上，批准了350萬美元的預算撥款，資助阿縣快速反應熱線和網站acilep.org。（記者劉先進╱攝影）

阿拉米達縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）對本報表示，縣議會在本周會議上，批准了350萬美元的預算撥款，資助阿縣快速反應熱線和網站acilep.org，針對移民暨海關執法局(ICE)拘留或驅逐無證移民的行動，讓求助者瞭解自己的權利、培訓和法律服務，資助公設辯護人，「如果你因移民問題不得不通過法院系統，就能得到律師的幫助。」目前熱線已開通。

阿縣快速反應熱線和網站acilep.org，全名是阿縣移民法律教育和合作組織（Alameda County Immigration Legal and Education Partnership）。記者28日在官網看到，求助熱線已開通，電話是510-241-4011，上班時間是周一到周五上午6時到下午6時。網站明確說，「您最近是否見過ICE、與之有過互動或被其拘留？請致電ACILEP 熱線。」

勵琪表示，縣議會此前已投票成立「阿縣全名團結一心特設委員會」（Alameda County Together for All ad hoc committee），致力於確保人們獲得準確的資訊，讓他們做好準備。撥款350萬資助求助熱線，更是防止出現任何形式的針對無證移民的執法行動，並確保他們獲得法律服務，以在發生任何事情時保護自己。

勵琪強調，川普針對無證移民的行動，已對社區產生影響。她從學校系統和州級官員得知，學校出勤率下降3%，有些家庭不敢送孩子上學。一些醫療保健提供者也提及，病人取消預約，因為有些人害怕而不尋求醫療護理。

勵琪說：「我們希望確保人們知道你們擁有權利。如果進行任何形式的ICE活動，你擁有一系列權利。我們發放的這些紅牌旨在告知您，不必與人交談，也不必回答問題。你有權聘請律師，並享有正當程式。讓人們瞭解這些資訊並獲取服務非常重要，這樣他們才能繼續進行日常活動。」

勵琪強調，目前還不知道ICE在阿拉米達縣是否有執法行動。「但是社區確實看到有標識ICE的車輛，大家非常警惕，確保一旦發現可疑情況就立即上報。我們已經通知熱線，也通知聯邦眾議員葉婷芳（Lateefah Simon），以便瞭解涼拌正在開展的活動，是執法還是其他類型的。」

川普上任後多次放話要削減給加州的聯邦撥款。為達成削減2兆聯邦預算的目標，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費也可能將面臨大量刪減。阿縣是否受影響？勵琪表示，目前還正在嚴密監控白卡和聯邦資金的資金下發，「州司法部長和許多城市和縣，比如舊金山市府，正在提起訴訟。我們要確保不會發生任何違憲的事情，人們仍然有權獲得醫療保健、服務、教育資源。」

阿縣快速反應熱線和網站acilep.org，幫助無證移民面對ICE掃蕩時如何應對...
阿縣快速反應熱線和網站acilep.org，幫助無證移民面對ICE掃蕩時如何應對。（記者劉先進╱翻攝）

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