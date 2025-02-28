無證移民被搜？ 有權沉默、拒絕開門

阿拉米達縣創建的ACILEP官網強調，無證移民遭遇ICE官員搜查時，有權保持沉默。（取自ACILEP官網）

阿拉米達縣創建的ACILEP官網強調，旨在為無證社區提供重要的法律、教育和緊急支持。網站說，如果在家、工作場所、街道或其他任何地方遇到ICE 或其他執法官員，有權保持沉默，有權不向ICE透露有關身份的個人資訊。如果ICE特工無法出示由法官簽署的有效司法令狀，有權拒絕開門。

網站說，遇到ICE官員，無證移民 有權保持沉默，不要回答任何問題，例如「你來自哪里？」，「在哪里出生？你是什麼國籍？」並明確聲明「我想保持沉默」。在沒有證據證明你不是美國公民 的情況下，不能被驅逐出境。因此，避免談論你來自哪里，你在哪里出生，你的國籍是什麼，或者你如何進入美國。隨身攜帶一張「瞭解你的權利」卡片，如果被攔下，請出示給官員。卡片上說明你保持沉默的權利以及你希望與律師交談的意願。

網站還說，無證移民有權不向ICE透露有關身份的個人資訊。如果沒有證據證明你不是美國公民，你就不會被驅逐出境。不要向ICE提供任何可能被用來識別您為外國公民的個人檔，例如出生證明、護照或領事身份證（墨西哥公民的領事身份證）。 如果您擁有有效的移民身份，可以攜帶一份移民文件，如綠卡。但是，為了避免丟失或被盜，請避免攜帶原始文件。

如果ICE的特工無法出示由法官簽署的有效司法令狀，有權拒絕開門。如果ICE特工聲稱持有令狀，要求他們從門縫下塞入或舉到窗戶前。你無需開門與ICE交談，一旦開門，拒絕回答問題就變得困難得多。你有權與律師交談，並有權拒絕簽署任何文件。如果被攔下，只需說「我需要與律師交談」。在未與律師交談前，不要簽署任何文件。 ICE可能會強迫你簽署文件，放棄你見律師或法官的權利，請務必充分理解要求簽署的內容。