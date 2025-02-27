舊金山經文辦事處新館舍開箱 滿滿台灣意象

二樓的領務大廳也擴大容納人數，以前只能容納20多人，新設的領務大廳可容納50人，且不須預約，可隨到隨辦證件護照等資料，對僑胞來說便利度提高許多。（記者江碩涵╱攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處新館舍正式開幕，是台灣在美國第四棟自有的外交館舍，2023年1月完成產權移交，是全新的七層樓大樓，交易價格是5300萬美元，創中華民國外交史上在美國最高價的使館紀錄。經文處在舊金山擁有自有資產，不僅代表著台灣將深耕舊金山灣區的決心，同時也具有台美關係穩定向上的歷史定位。

目前台灣在美國自有的外交使館共有五棟，駐舊金山台北經濟文化辦事處新館舍是第四棟自有資產，前三棟分別是華府雙橡園、紐約曼哈頓及芝加哥，洛杉磯則晚於舊金山。

舊金山經文辦事處新館舍地址是345 4th Street, San Francisco, CA 94107，是舊金山的市場南區（SoMa），鄰近馬士孔尼會議中心（Moscone Center）與多家科技公司總部，上交流道南來北往交通也相當便利，前往華埠 也不遠。

駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長郭卉蓁表示，領務、經濟、教育、觀光等組都遷入新館舍辦公，以前在舊金山市華埠租屋辦公的金山僑教中心，也一起遷入新址辦公，且開放圖書室，內有上萬本藏書，也包含中文雜誌、報紙及每天最新的世界日報，每周二至周日上午9時至下午5時開放，僅周一休館，提供舊金山僑胞舒適的閱讀、休息、社交空間。

經文處新館舍全棟裝修費用1900萬美元，整棟樓完全符合舊金山最新建築的防火節能等標準，也設有育嬰室、淋浴間、員工休息區、保健室等，且還有桌球桌、投籃機等設備，讓館舍員工有放鬆休閒的地方。

二樓的領務大廳也擴大容納人數，以前只能容納20多人，新設的領務大廳可容納50人，且不須預約，可隨到隨辦證件護照等資料，對僑胞來說便利度提高許多。

有趣的是領務大廳一入口就有三面大的LED牆，無限播放著台灣意象的影片，這三面牆是來自台灣科技廠台達電的最新產品，高解析度，也展現了台灣的科技力量。而無論是大禮堂、領務大廳、會議室或樓梯間，到處都是充滿台灣意象的畫作或照片，充滿了濃濃的台灣風情，也讓許多僑胞有回家鄉的感覺。