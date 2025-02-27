金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）27日宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利 和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。11名亞裔被告中，根據姓氏分析，幾乎都是華裔 或越南華裔。

根據法庭文件，被告包括舊金山五家獨立企業的業主和員工，共謀欺詐性地獲取政府營養補助計畫（SNAP，前稱「食品券」）的福利。舊金山市、加州和聯邦政府以電子福利轉帳卡（通常稱為「EBT」卡）的形式向符合條件的受益人提供SNAP福利，可用於購買符合條件的食品。這些刑事案件中，被告被指控共謀從計畫受益人處獲得EBT卡，然後在多家零售店進行欺詐交易。 被告們將這些欺詐交易的收益平分給自己和計畫受益人。被告通過這些欺詐交易非法獲得資金，而實際上並未發生任何商品交易。計畫受益人則通過獲得現金，來購買SNAP計畫中禁止購買的物品。

謝安宜辦公室提供的內容，描述了欺詐如何進行。在典型的交易中，跑腿人（runner）會前往舊金山的中市場/田德隆區，大聲求購「EBT」，直到與願意出售其EBT福利的人聯繫上。然後，跑腿人將EBT卡交給參與其中的一家商店的同夥，店員或店主會像使用EBT卡購買食品一樣，處理100到300元之間的交易。實際上，同夥們會向EBT卡持有人支付交易金額的50%，並將剩餘的50%據為己有。雖然每筆交易金額通常不大，但涉案商店通過欺詐手段獲得了數十萬元的不正當利益。

本案的起訴書指控，這些犯罪行為與位於舊金山華埠Stockton街、Washington街的三家企業有關：長益參茸（音，Changyi Trading）、富源超市（音，Fu Yuan Food Market）和大昌源（音譯，Da Chang Yuan）。 福利欺詐案的總損失超過300萬。

被告除了被控犯有其他幾項重罪外，還被控犯有福利欺詐罪。具體如下：黎國全（音，Guo Quian Lai）、何權元（Quingyuan He） 、雷欣怡（音，Xinyi Lei）和 Mandy To被指控陰謀重罪、未經授權參與聯邦補充營養援助計畫和重大盜竊罪等。

訴訟稱，這些罪行與位於Tenderloin區Geary街669號的H+L Market有關。訴訟還稱，損失總額超過50萬。本案中，被告除了被控犯有其他幾項重罪外，還被控犯有福利欺詐罪， 黎洪（音，Hoang Le）、何潤成（音，Runcheng He）,、盧玉蓮（音，Yulian Lu ）被指控陰謀重罪、未經授權參與聯邦補充營養援助計畫或/和重大盜竊罪等。

訴訟還稱，這些罪行與Clement Dung Market市場有關，該市場位於列治文區Clement 街645號。投訴還稱，損失總額超過50萬元。在本案中，被告除了被指控犯有其他幾項重罪外，還被指控犯有福利欺詐罪，具體如下： Dung Ngoc Huyhn、Kuo Hon Wong、Conhi Truong和Hau Dinh Ho被指控陰謀重罪，未經授權參與聯邦補充營養援助計畫和重大盜竊罪。Dung Ngoc Huyhn和Kuo Hon Wong 被指控挪用公款罪。