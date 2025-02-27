台駐美代表俞大㵢：台灣對美國而言是資產不是累贅

台駐美代表俞大㵢說，舊金山辦事處館舍落成不僅代表台灣在美國長長久久、立足深耕的決心，同時也象徵著台美關係更上一層樓。（記者江碩涵╱攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處新館舍27日正式開幕，新館舍是全美第四棟自有資產，並創下台灣在美國使館最高價紀錄。台駐美代表俞大㵢 說，舊金山辦事處館舍落成不僅代表台灣在美國長長久久、立足深耕的決心，同時也象徵著台美關係更上一層樓，台灣對美國來說是一個資產，不是累贅，無論科技或貿易關係，台灣都是美國加分的夥伴。

俞大㵢及其夫人27日從華府前往舊金山參加新館舍開幕活動。他表示，舊金山也是全世界第一個設立華埠的地點，這裡傳承了許多歷史意義，從老僑到現在新的台僑，能在舊金山設立自有館舍，對北加州、內華達州和猶他州僑胞來說，代表著經文處服務的決心。

他說，設自有館舍不光只是為了省房租，這代表著台北經文辦事處要留在當地長長久久的意義，同時也展現了台美關係更上一層樓的象徵。

外界關心川普政府2.0台美關係是否會有所改變，以及半導體業是否會受到影響。俞大㵢說，川普總統對美國與全世界之間的交往有他自己的看法，但主要目的就是要壯大美國，以更平等、互惠的方式進行互動，歷屆政府對台灣的承諾都沒有減少，雷根總統對台做出的六項保證（Six Assurances）已42年，美國國務卿盧比歐最近受訪也提到對台堅定不移的承諾。

他表示，基於台灣關係法及六項保證，美國對於維護台海、印太地區的穩定與安全，是不容質疑的，台灣也一再地對美表示，台灣是最好的、最有價值的夥伴，尤其是維護自由、民主的價值，美國今年慶祝建國250年，中華民國今年也是在台灣直選的25周年，除民主自由價值，台灣在軍事方面也努力促進平穩與安全。

俞大㵢說，另外科技與貿易方面，台灣更是美國非常關鍵的夥伴，無論是AI高階半導體製程，台灣具有不可或缺的地位，台灣對美國來說是一個資產，不是累贅；國防方面我們也有努力進行自我防衛，賴清德總統也在國安會議會後演講時提到，國防將提高到GDP的3%以上，展現我們對國防的決心，台灣不是阿富汗，並不是所有事情都需要靠美國來支撐、維護，台灣也會盡自己的力量與決心保衛家園，朋友願意來幫台灣忙，當然也很樂意。