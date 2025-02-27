公眾矽谷車展首度窺見飛行汽車真容

矽谷車展首度展示飛行汽車真容。(路透)

2025矽谷車展日前在聖塔克拉拉會議中心舉行。本屆車展為汽車發燒友提供了一個探索汽車製造業最新成果的機會，從全新的奢華汽車到改裝訂製款無所不包。而其中最為引人注目的，是最近剛剛發布第一隻現場拍攝動態視頻的Alef Model A 飛行汽車。

車展主辦方稱，本次展出的這輛飛行汽車擁有街道行駛和垂直起降能力，適用於現有的城市車輛行駛和停泊基礎設施。該產品計畫企劃於今年第四季度首次交付。

Alef公司的執行長和聯合創始人杜柯文（Jim Dukhovny)對灣區 媒體表示：「這是輛多了一個功能的電動車 ，這裡所有的其他車都沒有的功能。它可以垂直升降。」他還表示，本月在城市環境中對飛行汽車進行了成功的測試。

針對日前通過NBC夜新聞公開的汽車飛行視頻，杜柯文表示：「有人不相信播放的是視頻，認為是電腦合成影像或是人工智慧生成的。這就是為什麼我們邀請了電視台工作人員現場拍攝，因為他們起初也不相信。」

車站現場很多觀眾都表示飛行汽車的概念令人耳目一新，很像是經典動畫「摩登原始人（The Flintstones)」未來時空版本「傑森一家（The Jestons)」中的飛行汽車。

南灣汽車發燒友劉先生，表示自己之前已經看過網路上流傳的飛行汽車視頻。這次能夠現場看到，還是非常激動。與想像中不同的是，整輛汽車看起來非常輕薄，車身都是網格狀。更像是在駕駛室外套了一個汽車形狀的外殼。最大的遺憾是現場並不提供飛行汽車的試駕，不然一定是非常有趣的經歷。

雖然飛行汽車只是在現場靜態展示，並沒有動態展示和乘坐、試駕體驗，依然吸引了很多人駐足觀看和拍照。

與此同時，包括Cybertruck在內的特斯拉 各型號汽車，以及Lucid Air、Cadillac Escalade IQ、Cadillac Optiq、 Volkswagen I.D. Buzz等品牌型號的汽車，都可以試駕。

此外包括Acura、 Chrysler、Dodge、 Honda、Hyundai、Infiniti、 Jaguar、 Jeep、Kia、 Land Rover、Lexus、 Mercedes-Benz、Porsche、 Ram以及 Toyota在內的汽車品牌都在車展展示了最新的設計，種類從電動車、燃料電池汽車，傳統汽油車到混合動力汽車都有。