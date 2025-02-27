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101高速車禍 燃油洩漏至橋下鐵軌 Caltrain緊急叫停

記者王子涵／舊金山即時報導
貨車撞上高架橋護欄，導致油箱破裂，洩漏約160加侖柴油。(加州高速巡警提供）
貨車撞上高架橋護欄，導致油箱破裂，洩漏約160加侖柴油。(加州高速巡警提供）

周四清晨，一輛大型貨車在101號高速公路南向車道、南舊金山（South San Francisco）附近發生嚴重車禍，導致燃油外洩、車輛撞毀Caltrain高架電纜，影響灣區通勤數小時。

根據加州公路巡警（CHP）表示，事故發生於凌晨5時前，地點位於布里斯本（Brisbane）Sierra Point Parkway南側。該貨車撞上高架橋護欄，導致油箱破裂，洩漏約160加侖柴油。此事故封鎖高速公路三條右側車道，僅左側車道可通行。

清晨8時20分左右，事故貨車已被移除，並開放左側兩條車道，但第3與第4車道仍關閉，以便加州交通局（Caltrans）進行橋樑修復作業。

事故導致一段柵欄掉落至Caltrain高架電纜，導致舊金山至南舊金山路段供電中斷。北向列車一度停駛至Millbrae Transit Center，乘客需轉搭BART進入舊金山市區。

Caltrain於7時50分恢復北向鐵軌供電，並開始單軌運行，首批恢復的列車為北向503次與南向506次列車。南向軌道則於10時後恢復供電，列車運行逐步恢復正常。

截至上午8時30分，南向101號高速公路交通嚴重回堵，從Sierra Point Parkway一路延伸至舊金山80號州際公路匯流處。CHP於11時30分表示，Caltrans修復高架橋的工作將持續進行，受影響車道預計將封閉至下午4時。

目前事故詳細原因與是否有人員受傷仍在調查中。

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