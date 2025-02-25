我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助殺豬盤洗錢超1300萬 南加3華人精心掩蓋仍被捕

六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

亞洲超市在灣區快速擴張 大型韓超入駐Serramonte中心 3月底開業

記者王子涵╱舊金山即時報導
Jagalchi佔地75000平方呎，將匯集多元化的韓國特色商品與餐飲服務，包括專門食品雜貨、熟食區、海鮮專櫃（附帶生蠔吧）、餐廳、兩間酒吧、烘焙坊等。（Jagalchi提供）
Jagalchi佔地75000平方呎，將匯集多元化的韓國特色商品與餐飲服務，包括專門食品雜貨、熟食區、海鮮專櫃（附帶生蠔吧）、餐廳、兩間酒吧、烘焙坊等。（Jagalchi提供）

據舊金山紀事報報導，備受期待的韓國大型超市Jagalchi即將登陸北加州德利市。發言人於日昨表示，這間超市將於3月28日正式在Serramonte Center開幕。

Jagalchi佔地7萬5000平方呎，將匯集多元化的韓國特色商品與餐飲服務，包括專門食品雜貨、熟食區、海鮮專櫃（附帶生蠔吧）、餐廳、兩間酒吧、烘焙坊等。

超市內部的核心餐廳Pogu可容納160個座位，由Jagalchi行政主廚Tony Yoo掌舵。Yoo是韓國首位獲得米其林星級榮譽的主廚，將在Pogu帶來高端韓式料理。餐廳旁還設有雞尾酒吧，提供傳統韓國酒類及其他飲品。

Jagalchi內設有60個座位的烘焙坊Basquia，專注於使用米粉製作的烘焙食品，並提供手工巧克力、韓式飲品及咖啡。此外，熟食區將供應超過200種韓國小菜（banchan），包括新鮮豆腐、自製泡菜（多達10種）、辣炒年糕（tteokbokki）等。超市區則將陳列從冷凍餃子、拉麵到韓國美容產品等各類商品。

Jagalchi將每日營業，營業時間為上午8時至晚上10時。

Jagalchi的開幕正值灣區亞裔超市新一波擴張潮。這家市場是韓國國際超市連鎖品牌Mega Mart的最新分支。目前Mega Mart已在灣區擁有兩家門市，並計畫在東巴洛奧圖（East Palo Alto）和都柏林（Dublin）開設新店。

落戶德利市的Jagalchi為全球首間門市，未來公司計畫進一步擴張其業務版圖。

灣區 加州 亞裔

上一則

Theranos案荷姆斯上訴遭駁回 維持詐欺原判

下一則

「一個小標簽 看到漲價痕跡」華女跑3超市買雞蛋

延伸閱讀

灣區ADU建商捲款破產 有人預付31萬元…議員擬推新法管控

灣區ADU建商捲款破產 有人預付31萬元…議員擬推新法管控
灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元
灣區就業市場疫情後仍未恢復 去年僅增長0.2%墊底全美

灣區就業市場疫情後仍未恢復 去年僅增長0.2%墊底全美
「哪吒2」躋身北美周末票房第五 華人紛紛支持

「哪吒2」躋身北美周末票房第五 華人紛紛支持
謀職能力遭質疑 科州女子找人合殺男友

謀職能力遭質疑 科州女子找人合殺男友

熱門新聞

矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

2025-02-19 20:00
舊金山法醫辦公室公布OpenAI吹哨人巴拉吉的屍檢報告，排除他殺的可能性。(取材自Ｘ平台)

OpenAI吹哨人屍檢 排除他殺可能 證實舉槍自殺

2025-02-18 13:25
谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

2025-02-21 19:27
數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

加大、州大薪資排名 柏加大畢業最賺錢

2025-02-21 13:56
圖為NBC新聞播放的飛行汽車飛越另一輛汽車的畫面。（取自NBC新聞視頻截圖）

灣區科技公司首次公布飛行汽車視頻 標價30萬美元2026年量產

2025-02-20 19:52
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20

超人氣

更多 >
「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議