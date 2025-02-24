華人成為舊金山交響樂團的文化支柱

劉文采(左)與程守宗。（受訪者供圖）

華裔正成為舊金山交響樂 團（San Francisco Symphony）的重要支柱，推動該機構在藝術與文化融合方面發展。今年，舊金山交響樂團慶祝農曆新年慶典25周年。這場由華人 社群大力支持的音樂盛會，已成為灣區多元文化交流的標誌性活動。

在蛇年春节具有歷史意義的一系列慶祝中，舊金山市政府宣布，2月8日為兩位華裔領袖劉文采（Margaret Li Collins）與程守宗（John Chen）紀念日，以表彰他們對舊金山交響樂團及農曆新年慶典的長期貢獻。這兩位華裔領袖已分別在交響樂團董事會和農曆新年委員會服務數十載，推動該活動成為全市矚目的文化慶典。

舊金山市長羅偉、市府律師邱信福，以及市議員陳詩敏均表彰了兩位傑出華裔在推動城市文化發展方面的貢獻。

25年前，當舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）決定舉辦第一屆農曆新年慶典時，沒有人能預料到，華人社群不再只是觀眾，而是這場活動的核心推動者與主要贊助者。

1990年代末，舊金山交響樂團決定舉辦農曆新年音樂會，希望吸引當地快速成長的華人社群。當時亞裔在美國的古典音樂界仍然屬於少數，音樂會更像是一場文化實驗。

劉文采回憶，初期活動規模不大，觀眾席上的華人也寥寥無幾，許多企業更是對贊助古典音樂這樣的西方藝術形式持觀望態度。當時，「亞裔社群對於古典音樂的支持還沒有今天這麼成熟，但我們知道，文化是最強大的連結力量，我們需要這樣一座橋樑。」

農曆新年慶典的成功背後，離不開華人企業家和慈善家的財務支持。在過去十年間，灣區的華人企業家們開始意識到，支持藝術和文化是提升社群地位、促進跨文化交流的關鍵方式。

這一理念催生了一股新的贊助潮流，華人企業開始積極支持舊金山的音樂、戲劇和藝術活動，讓他們從單純的文化消費者轉變為文化塑造者。

程守宗表示，每年交響樂團的農曆新年慶典不僅是一場音樂會，而是一個社群的成長象徵。「我們不僅要欣賞文化，也要參與文化，尤其是亞裔社區飽受挑戰的當下。希望讓世界知道，亞裔美國人不僅是科技、金融和商業的推動者，也可以是藝術與文化的擁護者。在這樣的背景下，農曆新年慶典的意義已不僅僅是音樂，而成為了文化認同與跨文化理解的重要象徵。」

華裔社區在藝術文化領域的影響力也反映在數據上。根據舊金山交響樂團的報告，華人贊助者對該機構的年度捐贈比例已從十年前的不到5%，成長到如今的超過20%。