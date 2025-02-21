聖荷西居民近80%收入花在房貸 舊金山65%

聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

根據國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，按標準財務建議的規定，住房支出超過收入的30%將面臨成本負擔風險。美國住房與城市發展部（HUD）進一步將可負擔性住房（affordable housing）定義為家庭支出低於這一比例的住房。但當食品雜貨、兒童保育和交通等其他基本費用增加時，許多家庭就會變得經濟拮据，對一些人來說，超過 30% 的門檻已變得不可避免，尤其是工資成長幅度趕不上房貸增加的速度時。

根據房地產公司Zoocasa最新數據，半數美國家庭因支付房貸而負擔沉重。Zoocasa分析美國75個最大都市區的平均房貸支付情況，其中39個城市的家庭必須將收入的30%以上用於住房。這表明，只有收入高於中位數的家庭才能負擔得起每月的房貸。為了避免預算 緊張，收入低於中位數的家庭可能需要繼續租房或購買價格低於中位數的獨戶住宅。

Zoocasa最新數據顯示，聖荷西家庭收入用於平均每月房貸的支出方面位居全國之首，高達80%。舊金山位居第三名，是65%。Zoocasa的分析中，檀香山（Honolulu）68%、洛杉磯64%和聖地牙哥60%，名列前五。

聖荷西的屋主平均要花費近80%的收入來支付房貸，這個驚人的數字進一步證實了該地區許多人已經知道的事實： 「在灣區買房很貴，真的很貴」。

儘管在這些成本負擔沉重的城市中，許多城市的收入都相當高，但抵押貸款 利率升高和房價居高不下，即使是收入最高的人也很難負擔得起住房。

居住在較小都市地區的人最有機會獲得可負擔性住房。像是匹茲堡（Pittsburgh）、克利夫蘭（Cleveland）和聖路易斯（St. Louis）是成本負擔最輕的三個城市，這三個城市的家庭僅將各自收入的 19.6%、20.7% 和 21.8% 用於支付房貸。

有預算意識的購房者一般應選擇中部地區，因為沿海地區的成本負擔更為沉重。其中包括佛州（Florida）。與此同時，離海岸較遠的城市，如堪薩斯城（Kansas City）和芝加哥（Chicago），成本負擔較輕。

平均每月房貸款額是根據全美房地產經紀人協會提供的 2024 年第四季度獨戶住宅價格中位數數據計算得出的，假設首付20%、貸款期限30年，固定利率6.89%。