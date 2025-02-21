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灣區ADU建商捲款破產 有人已預付了31萬美元

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灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

記者徐蓓蓓／舊金山灣區即時報導
谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）
谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

根據NBC新聞報導，數月來一直有灣區民眾表示他們支付給一家ADU建築商成千上萬的錢款後，對方卻倒閉了。加州眾議員波爾曼（Marc Berman）表示，正在推動州府立法來杜絕這種「捲款搶錢」的行為。

涉事建商是「Anchored Tiny Homes」，不少灣區買家表示，他們被要求預付大筆費用，但卻沒有後續。來自庫比蒂諾的一位居民被收了3萬2000美元；來自核桃溪市的一位居民表示預付了四萬美元；屋崙的一位居民則預付了八萬美元。NBC報導，目前了解到損失最慘重的一位民眾，已預付31萬5700美元，後院卻什麼動靜也沒看到。

NBC電視台展開調查後，涉事建商很快關閉了辦公室並宣布倒閉。加州合同商委員會近日也吊銷了該公司執照。

Anchored Tiny Homes前執行長包浩斯（Colton Paulhus）曾在網路上吹噓建商正在發財，「我可以現在告訴你，這是一個億的生意。」但現在他和自己的兄弟，作為聯合創始人的奧斯丁卻共同申請破產。他們對法庭宣稱，客戶的錢都沒了，包浩斯對NBC也表示，公司只是一個「管理不善失敗的生意。」

波爾曼表示，自己看到了NBC報導，並打算採取行動。他提議要對要求過多預付款或是收了錢工程卻沒有進展的建商有更嚴厲的懲罰。他表示：「每案最多可以罰款一萬美元。我們需要對違反的人做出嚴厲的懲罰。」

波爾曼剛剛提交了要求將上述懲罰條款加入州法的法案，他相信新法條可以奏效。波爾曼說，不希望鼓勵不守信用的人認為「這有個賺大錢的機會...我們可以消失或是直接破產」。

但波爾曼提議的法律改革對於Anchored Tiny Homes的受害客戶來說已經太晚了。一位受害者詹祖琪（Zanzucchi）表示：「我意識到拿不回自己的四萬美元，恐怕都要打水漂了。」她鼓勵波爾曼議會的同事都投贊成票，這樣州長紐森就可以盡快將合同法條寫進州法。

詹祖琪還說，自己希望州議會大大提高合同商的保證金來保護消費者。很多受害者都損失上千、上萬美元，可因為要攤平到太多顧客頭上，只能從保證金一些補償而已。

加州 破產 灣區

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