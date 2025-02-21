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外交小尖兵與舊金山FASCA青年交流 串起台美友誼

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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FASCA青年則以現場自彈自唱呈現live音樂，同時帶台灣青年唱跳「電音三太子」及「台灣尚勇」，現場交流熱絡。（主辦單位提供）
FASCA青年則以現場自彈自唱呈現live音樂，同時帶台灣青年唱跳「電音三太子」及「台灣尚勇」，現場交流熱絡。（主辦單位提供）

為促進台灣年輕一代的國際視野與文化交流，外交部公眾外交協調會執行長蕭光遠帶領外交小尖兵一行18人，在駐舊金山經文辦事處安排下，2月9日晚間與舊金山海外青年文化大使（FASCA, Formosa Association of Student Culture Ambassadors）在金山灣區僑教中心舉行「台美青年交流會」，駐舊金山辦事處副處長朱永昌、教育組長董慶豐、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、FASCA諮詢老師陳安東、劉麗鋓、吳季芳、李娜亞及25位FASCA代表出席。

活動由董慶豐主持。朱永昌致詞表示，歡迎外交小尖兵訪團蒞臨舊金山灣區，盼安排與僑委會二代青年組成FASCA交流，鼓勵青年投入外交及推展台灣。蕭光遠表示，外交部從台灣選拔出來的12名「外交小尖兵」，分別來自台北市復興高中、台北市靜心高中、彰化縣精誠高中，每個小尖兵都是中、英文流利、關懷世界的優秀學生。

莊雅淑表示，FASCA是僑委會輔導全球各地台裔二三代高中生青年所成立，除深化和台灣連結，更讓青年運用他們語言及熟悉僑居國外文化的優勢，成為「海外青年文化大使」，協助台灣推動外交，增進國際社會對台灣的認識。

隨後由外交小尖兵代表及FASCA諮詢老師、FASCA會長Sean Lin及副會長等人分別介紹所屬組織及相關活動，外交小尖兵訪團成員提到「這項計畫讓更多台灣青年能親身體驗國際外交事務」。FASCA則強調，雖然他們在美國出生，但非常喜歡台灣，也希望發揮文化大使力量，讓大家看到美麗的台灣。

最後來自台灣的外交小尖兵訪團以歌會友帶來「That's What Makes You Beautiful｣及「A Whole New World｣，FASCA青年則以現場自彈自唱呈現live音樂，同時帶台灣青年唱跳「電音三太子」及「台灣尚勇」，現場交流熱絡，活動結束前，參與的台美青年依依不捨交換聯絡資訊，期待繼續發揮青年力量，讓世界看見台灣。

外交部公眾外交協調會執行長蕭光遠帶領外交小尖兵一行18人，在駐舊金山經文辦事處安...
外交部公眾外交協調會執行長蕭光遠帶領外交小尖兵一行18人，在駐舊金山經文辦事處安排下，與舊金山海外青年文化大使在金山灣區僑教中心舉行「台美青年交流會」。（主辦單位提供）

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