香港駐舊金山經貿辦舉辦新春會 聚焦經濟與美港關係

現場舞獅表演。（記者李怡╱攝影）

香港 駐舊金山 經濟貿易辦事處（HKETO）日昨舉行 2025 年新春酒會，匯聚政商界代表以及當地民選官員百餘人出席慶祝。中國駐舊金山總領館副總領事楊守征到場祝賀。

19日晚間的會議慶祝農曆新年之際，還共同探討香港經濟前景及美港貿易合作機遇。署理處長黃愷明（Iris Wong）在致辭中強調，香港經濟復甦勢頭良好，並持續發展創新科技及傳統支柱產業，為國際投資 者提供多元機遇。

黃愷明以 2025 年生肖「蛇」為比喻，形容香港具備 智慧、適應力與韌性，能夠應對全球經濟變化，並在挑戰中找到新機遇。她指出，香港 2024 年第四季度經濟增長加速，GDP 較 2023 年同期增長 2.5%，這一表現得益於本地經濟復甦以及強大的國際貿易關係。

經貿辦表示，香港是美國最大貿易順差地區之一，2024年美國對香港的商品出口總額接近 260 億美元，其中順差超過 210 億美元。此外，香港人口僅 750 萬，卻是美國農產品第 17 大出口市場。除了貿易往來，美國企業對香港的投資也至關重要。目前約 1400 家美國公司在香港設立業務，美國亦是香港最大的外來直接投資（FDI）來源國之一，投資總額達 900 億美元。香港亦擁有約 84,000 名美國公民，是該市最大外國族群之一，進一步促進兩地商業與文化交流。

香港近年積極發展創科產業，並與深圳、廣州形成 「深港穗科技集群」，在全球創新指數（Global Innovation Index）排名全球第二。目前香港的新創企業數量已突破 4700 家，並孕育出 15 家本土獨角獸企業。政府亦積極吸引國際企業，未來數年將有 50 多家策略性企業落戶香港，累計投資 53.8 億美元，創造超過 1萬7000 個就業機會。

香港近期下調部分進口烈酒稅率，以促進高端酒類交易與拍賣。這一政策與香港蓬勃發展的雞尾酒文化結合，使其成為美國威士忌與烈酒市場的重要拓展地。

國泰航空企業銷售經理孫汝忠（John Sun）表示，作為國際航空樞紐，香港與全球近 200 個目的地相連，航空貨運吞吐量長年位居全球第一。為進一步加強美港聯繫，國泰航空將於 2025 年 4 月 24 日開通達拉斯沃斯堡（DFW）直飛香港航線，提供更多跨太平洋航班。

黃愷明表示，美港雙方在商業、文化及政府層面的聯繫長達數十年，未來將持續深化合作，推動創新，共享繁榮。