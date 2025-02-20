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林俊傑金山獻唱 上萬華人歌迷嗨翻

記者劉先進╱舊金山即時報導
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來自新加坡的知名華語創作型歌手林俊傑，19日晚在金州勇士大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」（JJ20 FINAL LAP），受到華人歌迷的熱烈歡迎。（記者劉先進╱攝影）
來自新加坡的知名華語創作型歌手林俊傑，19日晚在金州勇士大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」（JJ20 FINAL LAP），受到華人歌迷的熱烈歡迎。（記者劉先進╱攝影）

來自新加坡的知名華語創作型歌手林俊傑（JJ Lin），19日晚在金州勇士大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」（JJ20 FINAL LAP），受到華人歌迷的熱烈歡迎，全場近兩萬人嗨翻天。

繼香港歌手陳奕迅之後，林俊傑是第二位在大通中心舉行演唱會的華語歌手。大通中心X官方帳號也特地發了一張林俊傑的照片，配中英文說：「昨晚大通中心特別贈與林俊傑定製的勇士隊夾克和球衣，以致敬他在大通中心的首次演出。」

他一開場就歡迎大家來到演唱會，並說，如果來到灣區，一定要說「Bay Area」，並呼籲大家齊聲喊這句口號，迅速拉近了和觀眾的距離。他問歌迷，除了舊金山的，是否有朋友特地從不同地方趕過來聽歌？不少歌迷舉起手中表示地名的牌子，有加拿大的，有北京、上海等地的。

林俊傑打趣說，不知道他們是否從這個城市飛過來的，還是老家是這個城市的。無論如何，都是特別的。「不知不覺我已經出道22年。時間是一個很奇妙的存在，帶著我們經歷成長，經歷愛、經歷分離，讓我們在這一刻再次相聚，今晚我們一起通過音樂，點燃青春回憶，一起創造心中永遠不會消失的片段。」

林俊傑耳熟能詳的歌曲頗多，無論是火爆話語樂壇的、曲調悠揚的「江南」，還是溫馨的「小酒窩」，富含歷史韻味的「曹操」，都讓現場歌迷一起大合唱。現場派發的熒光燈，是遠程遙控，一個分區的歌迷顏色一致，遠遠看去，繁星點點，頗為好看。

尤其是「小酒窩」大合唱，「小酒窩，長睫毛，是你最美的記號，我每天，睡不著，想念你的微笑。你不知道。你對我多麼重要，有了你，生命完整的剛好。」歌迷幾乎從頭唱到尾，反響最為強烈。

歌迷小林表示，雖然女朋友還在金山的學校有課程，但一上完課，快速跑出來，趕到現場聽歌。好在演唱會有延遲，幾乎沒有錯過太多精彩內容。

歌迷Lina說，小時，林俊傑的音樂給自己強大的力量，最喜歡林俊傑讓歌迷現場點歌、彈鋼琴配樂部分，「和歌迷面對面交流，語氣輕鬆。即興彈鋼琴，唱功強大，不愧是華語樂壇最會唱歌的男星之一。」

大通中心特別贈與林俊傑定制的勇士隊夾克和球衣，以致敬他在大通中心的首次演出。（取...
大通中心特別贈與林俊傑定制的勇士隊夾克和球衣，以致敬他在大通中心的首次演出。（取自大通中心X官方帳號）
來自新加坡的知名華語創作型歌手林俊傑，19日晚在金州勇士大通中心舉行「JJ20世...
來自新加坡的知名華語創作型歌手林俊傑，19日晚在金州勇士大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」（JJ20 FINAL LAP），受到華人歌迷的熱烈歡迎。（記者劉先進╱攝影）
來自新加坡的知名華語創作型歌手林俊傑，19日晚在金州勇士大通中心舉行「JJ20世...
來自新加坡的知名華語創作型歌手林俊傑，19日晚在金州勇士大通中心舉行「JJ20世界巡迴演唱會」（JJ20 FINAL LAP），受到華人歌迷的熱烈歡迎。（記者劉先進╱攝影）

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