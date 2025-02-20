灣區科技公司首次公布飛行汽車視頻 標價30萬美元2026年量產
灣區飛行汽車公司Alef Aeronautics執行長杜柯文（Jim Dukhovny)，19日在Linkedin平台發布訊息稱，在前一日已經首次公開了飛行汽車空中行駛的視頻。並對很多相關問題做出解釋。
杜柯文表示，相關視頻是18日晚間6時半在美國最大的新聞節目之一「NBC夜新聞」中播出的。這麼做的主要原因是很多人一直在問，為什麼從來沒有看到過車輛飛行的視頻。對於為何在試飛成功三年過後才公開視頻，杜柯文做出了如下三點解釋： 首先，作為早起初創公司，需要保護知識產權，所以不是所有內容都能空開。
其次，公司非常注重安全，希望在展示之前可以確保消費者可以安全乘坐。
再次，「第一印象（很重要），而你只有一次機會。」
在NBC新聞公布的視頻中，該公司飛行概念車原地起飛越過停在地面的另一輛汽車後又平穩降落。NBC的現場記者表示，他們被要求待在半個足球場之外的距離拍攝，並且沒有看到車輛的駕駛人員下車。Alef公司也沒有允許記者進入車內。
對上述疑問，杜柯文的解釋還是出於保護知識產權的考慮。
根據NBC新聞的報導，目前已經有超過3200人預訂了Alef公司標價30萬美元的全電動飛行汽車。該公司計畫明年開始量產這種汽車。
根據Alef Aeronautics公司網站的內容，飛行汽車的創意最早來自於經典科幻電影「回到未來（Back to the Future)」中的角色麥克飛（Marty McFly)駕駛汽車穿越到「未來」的2015年10月。
杜柯文在當年一次科幻小說演講中討論了在2015年實現飛行汽車的可能性，並在幾周內和其他三位同為技術精英的朋友，在巴洛阿圖的一家咖啡店的餐巾上畫出了第一輛飛行汽車的圖形。當時的估計是在六個月內造出第一輛車，現在看來是遠遠低估了所需的時間。
杜柯文在Linkedin平台的貼文中最後說明了為什麼公開汽車飛行視頻是重要的。他先提出問題：「你知道萊特兄弟之前的那些飛行家的名字嗎？我們大多數人都不知道。」然後自己解答：「為什麼？因為這是第一次有記錄和可以確認的飛機飛行。那麼現在Alef展示的是第一次有記錄和可以確認的飛行汽車飛行。」
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