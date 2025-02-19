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舊金山中華總商會公佈2025年農曆新年慶會中獎者名單

記者李怡舊金山即時報導
舊金山中華總商會公佈2025年農曆新年慶會中獎者名單。（記者李怡╱攝影）
舊金山中華總商會公佈2025年農曆新年慶會中獎者名單。（記者李怡╱攝影）

舊金山中華總商會19日公佈2025年農曆新年慶會抽獎活動的中獎名單。抽獎活動吸引了眾多市民參與，獎品豐富，包括阿拉斯加航空公司機票、餐券、禮品券及精美禮品。

根據公布的名單，頭獎得主獲得阿拉斯加航空公司提供的美國國內來回機票兩張，其中獎號碼為3445。二獎與三獎得主則分別獲得單張機票，中獎號碼為1787與4090。

此外，四獎得主（中獎號碼2298）將獲得華美銀行提供的500元美國債券。五至八獎的幸運者（中獎號碼0334、1411、4820、1773）將獲得2025農曆新年巡遊的貴賓票四張與禮品袋。

其他獎項還包括大通公司提供的電飯煲（中獎號碼4302）、名貴水晶茶具（中獎號碼2908）、凱悅匯與嶺南小館的餐券、時尚手錶、Gump’s純銀首飾盒、象牌水瓶、日本製冷水瓶、華美銀行精美禮品包等，數十位幸運者獲得豐富獎品。

完整中獎名單如下，頭獎（阿拉斯加航空來回機票兩張）3445、二至三獎（阿拉斯加航空來回機票一張）：1787、4090，四獎（華美銀行$500美國債券）2298，五至八獎（農曆新年巡遊貴賓票及禮品袋）：0334、1411、4820、1773，九獎（大通公司電飯煲）：4302，十獎（名貴水晶茶具）：2908十一至十八獎（凱悅匯餐券）：1130、5434、2466、0316、3745、5333、1632、3563，十九至二十四獎（嶺南小館餐券）：1222、4333、5395、0139、2404、0336，二十五至三十獎（鯉魚門海鮮茶寮餐券）：5152、4801、1854、5017、1440、5046，三十一至四十獎（依力臣藥業有限公司禮品券）：2541、4292、1472、4334、2172、4938、4121、4957、1240、2147，四十一至四十四獎（新亞洲市場禮品券）：5469、1697、1496、5417，四十五獎（時尚手錶）：2930，四十六獎（Gump’s純銀首飾盒）：5414，四十七至四十八獎（象牌水瓶及日本製冷水瓶）：5108、4285，四十九至五十四獎（廣東燒臘小館禮品券）：2183、1216、3933、2277、3714、4975，五十五至五十七獎（星巴克禮品券）：4323，1639、5472，五十八至五十九獎（華美銀行陶瓷湯碗一套）：3415、0205，六十至六十一獎（華美銀行旅行收納袋及生肖水晶）：1377、5331，六十二至六十三獎（華美銀行陶瓷飯碗一套）：5107、4074，六十四獎（Neiman Marcus手袋）：0121，六十五至六十六獎（生計餅券）：2267、4336，六十七至七十一獎（Schubert’s Bakery餅券）：5467、0057、1248、0165、3608，七十二至七十五獎（景泰藍花瓶）：0049、2402、2207、3637，七十六獎（陶瓷花瓶一對）：5052，七十七至八十二獎（華美銀行精美禮品包）：4870、5236、4041、5032、3324。

舊金山中華總商會表示，農曆新年慶會是本地華人社區的重要傳統活動，不僅慶祝新春佳節，也促進社區凝聚力。獲獎者可憑中獎號碼至指定地點領取獎品，詳情請聯繫主辦單位。

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