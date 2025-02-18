康科德警方擊斃持刀襲擊家屬男子 受害者無恙 社區反應不一

康科德警方擊斃持刀襲家屬男子，受害者送醫無生命危險，社區反應不一。（電視新聞截圖）

康科德警方（Concord Police Department）18日凌晨在一起家庭暴力事件中，開槍擊斃一名正在刺傷家人的男子。警方表示，受害者已被送往醫院治療，預計能夠存活。

根據警方通報，事發時間為當天凌晨 1時40 左右。當時警方接獲 911 報警電話，報稱一名男子正在用刀攻擊家人。多名巡邏警員迅速趕往 Natoma Drive 1900 號街區，該地點靠近 Willow Pass Road。

警方到達現場後，發現該男子仍在持刀攻擊受害者。警方表示，在無法制止襲擊的情況下，警員開槍射擊嫌疑人，該男子當場死亡。

受害者傷勢穩定，已送往醫院治療，警方表示其預計能夠存活。

事件發生後，警方封鎖了案發現場及周邊道路，並展開調查。來自多個執法機構的調查人員到場，封鎖措施持續數小時。警方尚未公布嫌疑人與受害者的身份，相關部門正在進一步調查此案。

有部分在舊金山華埠 的小商業主家住康科德社區，此事也引起了熱議。有居民對警方的快速反應表示認同，而也有人對警察是否有其他選擇表示質疑。

在華埠經商的康科德居民Michael Li表示：「如果警察沒有及時介入，受害者可能會當場喪命。這種家庭暴力事件很可怕，特別是在華人社區內，很多家暴 問題因為面子問題被掩蓋。如果有人拿刀傷人，警察確實有責任阻止，這次他們的行動是合理的。」

也有居民對警方的執法方式持保留態度，認為可以考慮使用非致命武力。華埠中餐廳店主 Catherine Wang稱，警察應該有其他方式制止，比如電擊槍或橡膠子彈，而不是直接開槍射殺。當然，嫌疑人確實在攻擊人，警方必須做出決定，但這種情況下是否有其他選擇。」

目前，警方尚未公開執法過程的完整細節，包括是否使用過其他武力選項或進行警告。事件仍在進一步調查中，警方表示會在調查完成後發布更多細節。