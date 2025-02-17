矽谷男子中750萬美元大獎 依然淡定開著卡車去上班

麥考利購買彩票的地方是山景城Costco超市旁邊一處非常普通的煙酒雜貨店。（記者徐蓓蓓╱攝影）

近日，矽谷山景城一男子購買加州 Scratchers彩票刮出價值750萬美元的大獎後，依然淡定開著卡車去上班。

據加州彩票中心訊息，中獎男子叫做麥考利（Joel McCauley),有每天買彩票的習慣。當日他買完彩票之後起初以為自己中了7500美元的獎金。後來到車裡又掃描了一遍彩票才發現自己是中了大獎。他把彩票拿回家放好之後，又按部就班去上班了。

據悉，雖然得中大獎，麥考利並不打算放棄工作。他計畫把這筆錢用來做些明智的投資 。

而麥考利購買彩票的地方，是山景城Costco超市旁邊一處非常普通的煙酒雜貨店，店內代售各種類型彩票。據店員回憶，至少自己在這家店工作的4年間，麥考利都是每天來買200美元的彩票。彩票從2元錢到40元錢的一張的都有。麥考利買的是加州Scrathers各種不同面值的彩票。

與Powerball、SuperLotto、MegaMillion等彩票當晚7時開獎不同，Scratcher彩票是當場刮開塗層就可以兌獎。如果要更快更方便知道結果也可以用店內的機器掃描彩票上的條形碼，或是用加州彩票的手機應用掃碼就可以馬上知道中獎結果。

店員回憶麥考利當日購買完彩票後就走了，後來是經理告知他有人中了大獎。他同時證實麥考利中獎之後依然保留了每天來買彩票的習慣。雖然未經確認，但他認為麥考利是谷歌 公司的建築承包商或是為其工作，因為有看到他身上佩戴谷歌工牌。