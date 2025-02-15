舊金山華埠熱鬧迎春 元宵街會慶祝農曆新年
舊金山華埠15日迎來了一年一度的元宵街會，將這座歷史悠久的華人社區變成了一片喜慶熱鬧的文化慶典。
這場為期兩天的活動將於2月15日（星期六）上午10時至下午4時30分，及2月16日（星期日）上午9時至下午5時在都板街（Grant Ave），從加利福尼亞街（California St.）至百老匯街（Broadway Ave）舉行。
街會設有超過100個攤位，為民眾提供琳瑯滿目的新春商品、手工藝品及傳統華人美食。活動現場還有中國民俗舞蹈、戲曲表演、鼓樂及武術示範等豐富的文化演出，讓遊客沉浸在濃厚的年節氣氛中。
值得一提的是，今年的慶祝活動與NBA全明星周末同時舉行。華埠特別新增兩幅與籃球相關的壁畫，吸引籃球迷前來「朝聖」。這兩幅壁畫分別是「曼巴精神」科比（Kobe Bryant）「蛇年傳奇」壁畫，以及金州勇士隊「蛇年全明星」壁畫，將體育與傳統文化相融合，成為今年街會的一大亮點。
除了豐富的表演和購物體驗，遊客還可與街會吉祥物合影留念，或欣賞新春遊行的特色展品，感受濃厚的節慶氛圍。
來自聖荷西的張先生特地帶著家人來參加活動。他表示：「這是我們家每年必來的活動之一，這裡不僅有好吃的年貨，還能讓孩子們體驗華人的傳統文化。看到舞龍舞獅和鼓樂表演，覺得年味很足！」
首次參加元宵街會的美國遊客Sarah Williams則說：「這是一次令人驚喜的文化體驗！從傳統舞蹈到各式攤位，我感受到華埠的活力和熱情。我還特地去看了科比的壁畫，真的太震撼。」
作為北美規模最大的農曆新年慶祝活動之一，除了元宵街會之外舊金山華埠農曆新年慶典與遊行每年都吸引大量民眾參與。活動主辦方表示，這不僅是一場辭舊迎新的節慶活動，更是一個展示華人文化、社區凝聚力及新年希望的場合，歡迎來自世界各地的遊客共同慶祝蛇年的繁榮與好運。
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