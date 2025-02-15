舊金山盛大慶祝農曆新年 花車大遊行點亮蛇年

舊金山2025農曆新年華車巡遊開幕。（記者李怡╱攝影）

數萬名民眾15日齊聚舊金山 市中心，見證一年一度的農曆新年花車大遊行。這項擁有 160 年歷史的傳統活動，以繽紛的文化表演、華麗的花車，以及長達 268呎的金龍穿梭華埠 的壯觀壓軸，為蛇年揭開序幕。

舊金山市長丹尼爾·羅偉 （Daniel Lurie） 與國際知名影星陳沖（Joan Chen） 分別擔任本屆大遊行的開幕元帥與榮譽指揮官，帶領隊伍從第二街與市場街（2nd & Market St.） 出發，經聯合廣場（Union Square），最終沿乾尼街（Kearny St.） 進入華埠。

由阿拉斯加航空（Alaska Airlines）等機構贊助的這場盛會，吸引了來自世界各地的觀眾，在當天怡人天氣中欣賞這場全球規模最大的農曆新年遊行之一。

慶祝活動由陳沖點燃七層樓高的鞭炮，劃破夜空的巨大聲響，象徵驅邪迎福，正式拉開遊行序幕。現場，舞獅、武術團隊、傳統戲曲與民俗舞蹈輪番上演，沿途群眾掌聲雷動。

本次遊行的特別安排，是新任舊金山市長羅偉首次特別邀請亞洲國家駐舊金山使節登上巡遊花車亮相，向僑民以及當地民眾送上新春祝福。中國駐舊金山總領事張建敏當天身著紫氣東來唐裝。他表示，參加亞洲之外最大的農曆新年遊行活動，向海外同胞送上最真摯的蛇年祝福。感謝新任羅偉市長對國際使節和事務關係的重視。希望未來一道服務好金山僑民。

羅偉並未坐進花車，而是選擇隨行徒步。他表示，想用雙腳丈量城市與每位民眾打招呼，近距離為市民送上新春祝福。

今年最大亮點之一是首次亮相的500架無人機蛇年燈光秀，於舊金山海濱上空閃耀登場。燈光編隊變換出 金龍翻騰、紅燈籠、祥蛇盤繞 等應景圖案，結合高科技與傳統文化，為遊行增添一抹未來感。

舊金山的農曆新年慶典，不僅是全球規模最大的華人傳統慶典之一，也象徵著社區凝聚力與多元文化的交流，吸引來自各地的人們，共同迎接新的一年 「福氣、繁榮與祥和」。