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罕見農曆新年遊行遇NBA全明星賽 舊金山治安管理升級

記者李怡/舊金山即時報導
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諸多警員已經在市中心熱鬧地段巡邏，保護民眾安全。（記者李怡/攝影）
諸多警員已經在市中心熱鬧地段巡邏，保護民眾安全。（記者李怡/攝影）

隨著2025年NBA全明星賽和農曆新年慶祝活動本周末在舊金山熱鬧登場，市府正加強應急準備，以確保活動順利進行。

舊金山應急管理部（DEM）表示，市級應急運營中心（EOC）安保已提升至三級啟動狀態，並將在15、16日兩天進一步提高至二級，以應對市內多場大型活動帶來的影響。DEM發言人表示，正在與全市各部門緊密協作，以確保居民和訪客的安全。

本周末舊金山將迎來一系列高關注度活動，包括NBA全明星賽、舊金山農曆新年大遊行，以及其他與春節相關的慶祝活動。市府表示，EOC將與舊金山警察局（SFPD）、消防局（SFFD）、警長辦公室（SFSO） 以及舊金山交通局（SFMTA）和公共工程局等多個市政部門緊密合作，確保交通、治安和城市運營順暢。

舊金山市應急中心全年24小時處於四級監控狀態，負責監測示威、活動和突發狀況。當涉及重大事件時，市府會提升應急等級，與區域、州級和聯邦機構聯手，加強協調與應對能力。

此外，市府聯合資訊中心（JIC）也將啟動，以確保對外訊息發布順暢。並將在網站sf.gov/allstar2025上公布城市安全即時更新。

面對週末人潮與交通壓力，市政府提醒民眾，盡量搭乘公共交通，避免因道路封閉和車流擁堵而影響行程。保持警覺，保管好個人物品，不要將貴重物品暴露在車內，如發現可疑情況，應立即通知警方或活動工作人員。911僅用於緊急情況（如生命危險、火災、醫療急救、燃氣洩漏等）。一般市政問題可通過 311（sf311.org 或手機應用）報告。

市府也將使用 AlertSF 發送緊急通知，公眾可透過手機訂閱 NBA 全明星賽的最新交通與安全資訊。想接收即時更新的人，可發送 NBASF2025 至 888-777 訂閱。

市府各部門官員聯合宣布，希望周末民眾玩得開心、保持安全，並對市政資源的調度給予理解與配合。

常駐華埠的巡邏警員，節日期間更加提高警惕保護市民安全。（記者李怡/攝影）
常駐華埠的巡邏警員，節日期間更加提高警惕保護市民安全。（記者李怡/攝影）

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