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佛利蒙市圖書館春節聯歡會 FASCA海外青年文化大使表演

記者江碩涵／佛利蒙即時報導
佛利蒙市圖書館2月8日主辦一年一度春節聯歡會，民眾熱情參與。（主辦單位提供）
佛利蒙市圖書館2月8日主辦一年一度春節聯歡會，民眾熱情參與。（主辦單位提供）

佛利蒙市圖書館2月8日主辦一年一度春節聯歡會，民眾熱情參與，逾兩千多各國族裔民眾到場排隊取票，等待進場欣賞各界共同組成的農曆新年聯歡活動。佛利蒙市副市長、前市長高敘加以及參議員代表等人伴隨舞獅進場揭開活動序幕。

海外青年文化大使（FASCA）在這場聯歡會中表演高山青舞蹈和高難度扯鈴表演。FASCA諮詢導師吳季芳和老師劉麗鋓結合海外文化種子教師莊幼春，吳季芳和林鈺蕙帶領FASCA學員們共同完成扯鈴表演，除了高山青外，還有歡慶春節新年舞蹈、書法春聯、捏麵人和春花剪紙等各項應景節日與手做文化推廣，贏得各文化族裔民眾們的喝采與掌聲不斷。

由於人潮洶湧，春節表演聯歡會場地無法容納所有熱情參與的民眾，場外同時進行相關的文化活動，資深FASCA成員王雅宣特別從大學趕到圖書館免費書寫春聯斗方和紅包袋贈送民眾，文化種子教師莊幼春現場示範12生肖捏麵人，並將精美的捏麵人當獎品贈與民眾，相當受歡迎。聯歡表演會後，並有各式春節文化剪紙活動，由FASCA海外青年文化大使和文化種子教師們帶領，在過程中熱心持續地向不同文化族裔的參與民眾介紹宣揚春節傳統文化。

參與民眾帶著活動當中寫著自己名字的紅包袋、吉祥話斗方和手工藝品還有收穫滿滿的文化知識，大家都意猶未盡。不少人認為，這次推動文化與主流結合並且親子同樂非常成功，獲得相當好的迴響。

海外青年文化大使（FASCA）在這場聯歡會中表演高山青舞蹈和高難度扯鈴表演。（主...
海外青年文化大使（FASCA）在這場聯歡會中表演高山青舞蹈和高難度扯鈴表演。（主辦單位提供）
佛利蒙市圖書館2月8日主辦一年一度春節聯歡會，民眾熱情參與。（主辦單位提供）
佛利蒙市圖書館2月8日主辦一年一度春節聯歡會，民眾熱情參與。（主辦單位提供）
海外青年文化大使（FASCA）在這場聯歡會中表演高山青舞蹈和高難度扯鈴表演。
海外青年文化大使（FASCA）在這場聯歡會中表演高山青舞蹈和高難度扯鈴表演。

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