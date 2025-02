曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。(受訪者提供)

曾被16所大學拒絕卻被谷歌 公司錄用的華裔男生Stanley Zhong與父親日前以種族歧視 提告加州大學 和美國教育部。Stanley在大學申請過程中被包括加州大學5所分校在內的多所高校拒絕,但卻被谷歌公司錄用。此事受到了媒體的廣泛關注和報導,並在2023年的一次國會聽證中被提及。

馬斯克(Elon Musk)也曾在X平台上就此事發表評論,稱:「實際上就是你不能再相信精英大學,而是必須要獨立測試人的編程能力(What has actually happened is that you can no longer trust elite colleges and have to test people independently for engineering ability)。」

Stanley的父親表示有嘗試和加州大學、加州立法機構、州長紐森、教育部民權辦公室等聯絡,但在過去一年的時間內仍然沒有進展,因此只能選擇訴訟。

Stanley的父親還透露作為無代理律師的當事人,他們的訴狀主要是利用ChatGPT和Gemini等人工智慧應用起草的。同時也在準備針對其他幾所拒錄高校的訴訟。

記者向Stanley的父親了解Stanley的現狀。其父表示,Stanley目前仍在谷歌工作,「2025年1月,Stanley收到了他作為谷歌僱員在2024年全年的表現評估,評級和經理評估都表明他完全達到了谷歌職位對他的要求,並表現出強有力的上升趨勢。」

Stanley的父親表示谷歌的工作對Stanley來說似乎太容易了一點,他未來有可能會考慮轉向新創企業。同時表示Stanley目前不接受媒體有關訴訟的任何採訪,並提到已經在訴狀中表示,在亞裔學生維護自身權益的時候有很多微歧視和公開的敵意。這樣不友好的氛圍會讓很多原本可能站出來的人望而卻步。

他表示原本很多被加州大學拒錄的亞裔申請人都有興趣加入訴訟。但在進入大學學習了幾個月後都放棄了原本的想法。