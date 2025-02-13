矽谷人忙工作不忘愛情 情人節餐廳一座難求

鮮花、巧克力和燭光晚餐是情人節的重頭戲。（記者徐蓓蓓╱攝影）

在充滿了鮮花、巧克力的情人節 ，雙人燭光晚餐是絕對的重頭戲。情人節將至，矽谷 高檔餐廳當晚的預定爆滿，一座難求。

今年的情人節在周五。雖然不少宅配送餐服務也推出了情人節套餐，但很多矽谷人都認為儀式感對於這個節日非常重要，加上周五已經工作一周非常疲憊，也沒有多餘精力在家中精心準備燭光晚餐。

記者發現，在餐館訂座應用OpenTable上，在情人節前一天，矽谷地區所有人均在50美元以上的餐廳，情人節當晚從4時到10時的所有時段就已經幾乎告罄。人均30到50美元的餐廳還有大約四成餐館的部分時段有空位。人均在30美元以下的餐廳還有大約6成有位子。

而禮物方面，西田（Westfield）購物中心的各大巧克力和糖果店都有推出專門的情人節禮物裝。其中一家高檔瑞士巧克力店的情人節限定盒裝心型巧克力在情人節3天之前就告售罄。花束方面，除了傳統上的玫瑰花束，類似芍藥、牡丹之類的新型花卉品種也受到喜愛，還有各類永生花、盆栽花甚至勾針編織花束都加入到情人節花束大戰中。

灣區 科技工作公司就職的葉先生對於去年情人節花束大戰還記憶猶新。當天他下班後想去買一束鮮花帶回家送給太太。沒想到跑了好幾家都沒買到，他發現到處都是像他一樣的男士在瘋狂爭搶所剩無幾的鮮花，最後他只搶到一盆盆栽帶回家。葉先生預計目前搶購雞蛋的風潮，情人節當晚會演變成搶購鮮花。

對於如何為愛情保鮮，灣區紅娘Amy也給出了自己的建議。她提醒工作忙碌的矽谷人不要忘記給自己的另一半準備節日禮物，因為對方很可能也用心準備了禮物要送給你，並且要注意選擇符合對方價值觀的禮物才能達到最好效果。此外，不光情人節平時也可以留心創造屬於兩人獨特的美好經歷，這些都會成為未來可以時時回味的美好回憶。

Amy還提醒，在親密關係中沒有缺點，只有特點。只要愛上對方的特點，愛情就會一切順利。