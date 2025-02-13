邱信福召開中文媒體會議 討論公共安全與聯邦政府政策。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）13日召開中文媒體圓桌會議，與華人 社區分享市府在無家可歸者問題、公共安全以及聯邦政府政策等方面的最新進展。他強調，市府正與新市長羅偉密切合作，以推動舊金山的發展，並應對當前挑戰。

會上邱信福表示，過去兩年半以來，舊金山在解決無家可歸者問題上取得了顯著進展。自去年6月最高法院在Grants Pass案件中的裁決以來，全市遊民營地數量已減少6%，創下歷史新低。

公共安全：犯罪率降至20多年來最低

關於公共安全，邱信福指出，舊金山2024年的犯罪率達到自2001年以來的最低點。其中，暴力犯罪率自2017年以來下降26%，財產犯罪率下降46%，兇殺案則降至數十年來最低水平。他強調，市府仍需努力確保居民不僅安全，還能真正感受到安全。

舊金山市府律師辦公室一直密切關注聯邦政府的法律動向，並已對川普政府的多項政策提起訴訟。他列舉了幾個關鍵案例。

其中之一是庇護城市訴訟案。舊金山與聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）及其他地方政府聯手，對聯邦政府試圖削減庇護城市（Sanctuary City）聯邦資金的行為提起訴訟。邱信福表示，庇護政策是為了保護公共安全，並增進執法機構與移民 社區之間的信任，而非保護罪犯。他指出，舊金山的無證移民社群中，華裔占比最高，接近四分之一。緊隨其後的是拉丁裔社區。

再是出生公民權案（Birthright Citizenship），目前舊金山市府聯合多個州的總檢察長提起訴訟，反對川普政府試圖廢除憲法第十四修正案賦予的出生公民權。邱信福表示，該訴訟與華人社區密切相關。因為歷史上著名的美國訴黃金德案（United States v. Wong Kim Ark）正是由舊金山華人提出，確立了出生公民權的法律先例。

邱信福警告，川普政府對庇護城市的打擊可能會影響舊金山每年從聯邦政府獲得的超過30億美元資金。他說，這將進一步加劇市府當前面臨的近9億美元財政赤字，對公共服務、住房、醫療及社會福利帶來巨大影響。

邱信福指出，移民對舊金山乃至全美經濟發展至關重要。華人社區在美國歷史上曾多次面臨排斥政策。華人移民曾因「排華法案」（Chinese Exclusion Act）等法律遭受歧視，但仍在法律鬥爭中取得重大勝利。

他呼籲華人社區團結一致，捍衛憲法賦予的權利：「我們的城市和國家應該歡迎移民，而不是排擠這是美國的歷史，也是我們的未來。」

隨著舊金山市府繼續推進政策改革，並在聯邦層面捍衛城市權益，未來幾個月內將有更多法律和政策進展值得關注。