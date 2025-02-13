舊金山NBA全明星周末揭幕，跑華街剪綵儀式啟動盛會

舊金山NBA全明星週末揭幕，跑華街剪綵儀式啟動盛會。（記者李怡╱攝影）

隨著NBA 全明星周末臨近，舊金山 13日，正式啟動「NBA全明星巷」（NBA All-Star Alley）。活動預計將為當地帶來可觀的經濟效益。

當天上午，金州勇士 隊總裁兼營運長施奈德（Brandon Schneider）、NBA副總裁兼首席營運官塔圖姆（Mark Tatum）、舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）執行長羅德里格斯（Marisa Rodriguez）以及前勇士隊球員埃澤利（Festus Ezeli）等齊聚跑華街200號，為這一特別活動舉行剪綵儀式。

從2月13日開始至2月16日，跑華街從市場街（Market Street）至聯合廣場（Union Square）將設有NBA全明星主題快閃店，吸引球迷與遊客前來參與。該活動預計將為當地企業、飯店和餐廳帶來約3.5億美元的經濟效益。

此外，聯合廣場將設置由藝術家所羅門（Victor Solomon）設計的專屬籃球場，而跑華街的纜車也將在整個周末展示NBA全明星2025的特別品牌裝飾。

羅偉表示：「這場活動不僅是籃球的盛會，更是對我們市中心、商家和整座城市的重大提振。舊金山已經準備好在全國舞台上大放異彩。」

這場盛事將為2025年NBA全明星賽拉開序幕。賽事將於大通中心（Chase Center）舉行，也是舊金山自2000年以來首次承辦NBA全明星賽。

本周末舊金山警察局（SFPD）、舊金山消防局（SFFD）、警長辦公室（Sheriff’s Office）與緊急管理部門（DEM）將全面部署，密切協調，確保居民、遊客及商家能夠安心享受這場盛會。