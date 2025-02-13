我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果19日發表會 亮相金屬風格新品？

要求晶片移回美國 川普重提「台灣搶走所有生意」

舊金山NBA全明星周末揭幕，跑華街剪綵儀式啟動盛會

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山NBA全明星週末揭幕，跑華街剪綵儀式啟動盛會。（記者李怡╱攝影）
舊金山NBA全明星週末揭幕，跑華街剪綵儀式啟動盛會。（記者李怡╱攝影）

隨著NBA全明星周末臨近，舊金山13日，正式啟動「NBA全明星巷」（NBA All-Star Alley）。活動預計將為當地帶來可觀的經濟效益。

當天上午，金州勇士隊總裁兼營運長施奈德（Brandon Schneider）、NBA副總裁兼首席營運官塔圖姆（Mark Tatum）、舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）執行長羅德里格斯（Marisa Rodriguez）以及前勇士隊球員埃澤利（Festus Ezeli）等齊聚跑華街200號，為這一特別活動舉行剪綵儀式。

從2月13日開始至2月16日，跑華街從市場街（Market Street）至聯合廣場（Union Square）將設有NBA全明星主題快閃店，吸引球迷與遊客前來參與。該活動預計將為當地企業、飯店和餐廳帶來約3.5億美元的經濟效益。

此外，聯合廣場將設置由藝術家所羅門（Victor Solomon）設計的專屬籃球場，而跑華街的纜車也將在整個周末展示NBA全明星2025的特別品牌裝飾。

羅偉表示：「這場活動不僅是籃球的盛會，更是對我們市中心、商家和整座城市的重大提振。舊金山已經準備好在全國舞台上大放異彩。」

這場盛事將為2025年NBA全明星賽拉開序幕。賽事將於大通中心（Chase Center）舉行，也是舊金山自2000年以來首次承辦NBA全明星賽。

本周末舊金山警察局（SFPD）、舊金山消防局（SFFD）、警長辦公室（Sheriff’s Office）與緊急管理部門（DEM）將全面部署，密切協調，確保居民、遊客及商家能夠安心享受這場盛會。

NBA 舊金山 勇士

上一則

北加暴風雨 T-Mobile送洋紅色自動傘好實用

下一則

邱信福召開中文媒體會議 討論公共安全與聯邦政府政策

延伸閱讀

台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰

台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰
應對毒品危機 羅偉簽署芬太尼緊急狀態法例

應對毒品危機 羅偉簽署芬太尼緊急狀態法例
駐舊金山台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰

駐舊金山台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰
舊金山將加快建設穩定中心 應對芬太尼危機

舊金山將加快建設穩定中心 應對芬太尼危機
舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長

舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由
非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　