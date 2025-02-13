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華航北美地區推浪漫情人節優惠促銷活動 88折起

記者江碩涵／舊金山即時報導
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搶搭情人節商機，中華航空北美地區推出「浪漫情人節」優惠促銷活動，88折起。(華航提供)
搶搭情人節商機，中華航空北美地區推出「浪漫情人節」優惠促銷活動，88折起。(華航提供)

搶搭情人節商機，中華航空北美地區推出「浪漫情人節」優惠促銷活動，協助佳偶們前進亞洲圓旅遊夢。這波也是華航在北美地區的「首波促銷活動」，促銷方案從2月10日至23日期間購票，只要是2025年5月15日前自美國及加拿大出發，包含舊金山、西雅圖、洛杉磯、安大略、紐約及溫哥華，至亞洲各大城市的航班，全航線、各艙等的精緻（Standard）、樂活（Basic）票價，至多可享有88折優惠，限時開賣。

華航表示，華航集團是最早耕耘於台灣及北美地區兩地的航空公司，也一直是北美民眾前往台灣、銜接亞洲旅程首選，不僅提供在地僑胞及商務人士便利地往返台灣及亞洲各地綿密航點，近來華航大幅提升機上餐飲，台灣出發美加地區航班，全艙等導入米其林三星「頤宮」餐廳餐點，也與台灣著名手搖飲品牌「五桐號」推出獨家飲品及甜點，滿足乘客的味蕾，甜蜜在心頭。

另外自去年推出商務艙與精品MOSCHINO聯名款機上旅行包，以及全球首次聯名豪華經濟艙的Roots機上旅行包，都受到市場的好評，也成為旅客在旅程中不可錯過的點點滴滴。

華航表示，這波「浪漫情人節」促銷活動也是華航2025年北美地區「首波促銷」，對於規畫上半年到亞洲旅遊的僑胞、商務客來說，是第一波購票好機會。本活動有部分優惠條件限制，詳情可洽華航官網，網址為：www.china-airlines.com，或華航臉書（Facebook）、Instagram等粉絲專頁或各大旅行社。

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