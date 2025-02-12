Lyft進軍自駕約車市場 亞城先行

Lyft的自駕車隊全由豐田Sienna迷你廂型車款組成。 (豐田公司官網圖片)

網約車第二號業者Lyft 宣告進軍自駕計程車市場，今年就將在亞特蘭大推出首批無人駕駛車。接著明年會開始在德州運行。公司總部所在的舊金山尚未有明確的時程表。

舊金山紀事報報導，Lyft執行長萊舍(David Risher)與公司高階主管12日用落格和社交媒體發文宣布這項決定。亞特蘭大的民眾，不久之後就可以用Lyft的應用程式指明要「自駕」(self-driving)的共乘服務。目前自駕車 隊全是由豐田)Sienna迷你廂型車款組成。

萊舍當天在社交媒體網站X的一個帖子中宣布，到2026年，Lyft將在德州達拉斯提供類似的自駕服務。在舊金山，Uber和Lyft的司機與Waymo 自動駕駛汽車競爭。隨著Waymo進軍灣區高速公路、東灣和半島，這種競爭可能會愈演愈烈。

然而，近幾個月來，網約車行業似乎開始大幅傾向於自動駕駛技術。「自動駕駛汽車越多，共乘車市場就越擴大，」萊舍表示，Lyft將與為其車隊提供融資的日本貿易大集團丸紅株式會社(Marubeni Corp.)合作。目前該集團正在尋求成為「新興AV領域的參與者」。

一旦合作關係形成，達拉斯的Lyft客戶將能夠搭乘丸紅所擁有的汽車。這些汽車配備了以色列公司Mobileye的軟體。儘管Lyft承諾將迅速進軍其他城市的自駕約車市場，但計畫尚未包括其總部所在地舊金山。

Lyft的規模比約車市場巨擘Uber小很多，Uber與Waymo在亞歷桑那州鳳凰城的合作成果不錯。Uber日前宣布，很快會在德州奧斯汀部署Waymo的自駕計程車。去年10月，Uber已經開放給少數奧斯汀人以WaymoOne的程式召叫自駕計程車，預期很快就會開放給大眾。Uber與Waymo也將在亞特蘭大開放自駕計程車的營運。

豐田汽車公司在2021年4月，以5億5000萬美元的價格收購了Lyft的自駕部門。