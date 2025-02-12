我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尚比亞遊獵目睹愛妻遭河馬咬死 新州男告旅遊公司

海軍電戰機墜毀加州外海 2飛官彈射逃生獲救

Lyft進軍自駕約車市場 亞城先行

編譯林思牧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lyft的自駕車隊全由豐田Sienna迷你廂型車款組成。 (豐田公司官網圖片)
Lyft的自駕車隊全由豐田Sienna迷你廂型車款組成。 (豐田公司官網圖片)

網約車第二號業者Lyft宣告進軍自駕計程車市場，今年就將在亞特蘭大推出首批無人駕駛車。接著明年會開始在德州運行。公司總部所在的舊金山尚未有明確的時程表。

舊金山紀事報報導，Lyft執行長萊舍(David Risher)與公司高階主管12日用落格和社交媒體發文宣布這項決定。亞特蘭大的民眾，不久之後就可以用Lyft的應用程式指明要「自駕」(self-driving)的共乘服務。目前自駕車隊全是由豐田)Sienna迷你廂型車款組成。

萊舍當天在社交媒體網站X的一個帖子中宣布，到2026年，Lyft將在德州達拉斯提供類似的自駕服務。在舊金山，Uber和Lyft的司機與Waymo自動駕駛汽車競爭。隨著Waymo進軍灣區高速公路、東灣和半島，這種競爭可能會愈演愈烈。

然而，近幾個月來，網約車行業似乎開始大幅傾向於自動駕駛技術。「自動駕駛汽車越多，共乘車市場就越擴大，」萊舍表示，Lyft將與為其車隊提供融資的日本貿易大集團丸紅株式會社(Marubeni Corp.)合作。目前該集團正在尋求成為「新興AV領域的參與者」。

一旦合作關係形成，達拉斯的Lyft客戶將能夠搭乘丸紅所擁有的汽車。這些汽車配備了以色列公司Mobileye的軟體。儘管Lyft承諾將迅速進軍其他城市的自駕約車市場，但計畫尚未包括其總部所在地舊金山。

Lyft的規模比約車市場巨擘Uber小很多，Uber與Waymo在亞歷桑那州鳳凰城的合作成果不錯。Uber日前宣布，很快會在德州奧斯汀部署Waymo的自駕計程車。去年10月，Uber已經開放給少數奧斯汀人以WaymoOne的程式召叫自駕計程車，預期很快就會開放給大眾。Uber與Waymo也將在亞特蘭大開放自駕計程車的營運。

豐田汽車公司在2021年4月，以5億5000萬美元的價格收購了Lyft的自駕部門。

自駕車 Lyft Waymo

上一則

Sonoma William聯合華裔名廚梅麗莎金 推出中式調味系列

延伸閱讀

舊金山即將迎來強風暴雨

舊金山即將迎來強風暴雨
駐舊金山台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰

駐舊金山台北經文處遷新址 遭遇治安挑戰
Waymo自駕保險索賠 較真人司機少9成

Waymo自駕保險索賠 較真人司機少9成
Uber得益自駕車商機 Q4同比成長20% 但財測相對疲弱

Uber得益自駕車商機 Q4同比成長20% 但財測相對疲弱
使用Waymo服務 灣區視障者享受交通自主

使用Waymo服務 灣區視障者享受交通自主

熱門新聞

臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？