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Sonoma William聯合華裔名廚梅麗莎金 推出中式調味系列

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
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梅麗莎金以融入亞洲風味的加州菜而見長。 （取自Williams Sonoma網站）
梅麗莎金以融入亞洲風味的加州菜而見長。 （取自Williams Sonoma網站）

總部位於舊金山灣區的著名高端餐廚具品牌Williams Sonoma近日與華裔名廚梅麗莎金（Melissa King）合作，推出中式新春系列餐具、調味料和食品，傳統地道、高貴典雅、美輪美奐。

Williams Sonoma的農曆新春系列產品品種相當豐富。餐具方面從全套的傳統圖案、色彩斑斕的正餐餐具、到漆器工藝托盤、龍紋鑄鐵鍋、金龍酒杯、茶具、甚至長腳夾、名片架、醒酒器、餐巾夾、攪拌棒，芳香擴散器無所不包。而且多有金色立體龍紋或麒麟、雙魚等圖案設計，選用飽和度高的正紅色、金色、寶藍色調，整體設計相當華貴。

在中式調味料方面推出的品種也非常多。分為蘸醬、炒醬和煮醬三類。蘸醬有醬油味和甜味兩種，用來搭配點心(Dim Sum)來吃；炒醬有限量版的宮保醬和甜酸菠蘿醬；煮醬則有橙汁雞醬和左公雞醬兩種。

此外還可以在Williams Sonoma的門店找到辣椒油、香菇生薑醬油醬、芝麻雞醬、川花椒研磨瓶、甚至川味花生醬。其中辣椒油有3款，包括甜辣味、味噌辣味和超辣味。標注的配料有牛油果油、韓國辣椒片、幹洋蔥、幹蒜頭、紅蔥頭、日式溜醬油、酒精、鹽、糖和蘑菇粉等。每瓶售價18.95美元。

更出人意料的是這一系列還有成品菜，包括12人份的豬肉大蔥餃子、一整塊的叉燒肉、一整塊的脆皮豬肚肉、還有完整一隻可以馬上進烤箱的烤鴨。如果加上同系列的紅龍特調雞尾酒、傳統芝麻糖盒和整包新年金幣巧克力，似乎就是完美的一餐了。

Williams Sonoma此次還和華裔名廚梅麗莎金合作推出了傳統和現代結合4道新菜菜譜，包括柿子卡布里沙拉、韭菜雞肉餃子、蒜蓉蠔油青菜、姜辣海鱸魚以及醉蝦。梅麗莎金是「頂尖主廚大對決：洛杉磯全明星賽」的獲勝者，她以融入亞洲風味的加州菜而見長。

Williams Sonoma的農曆新春系列產品品種豐富、包羅萬象。 （取自W...
Williams Sonoma的農曆新春系列產品品種豐富、包羅萬象。 （取自Williams Sonoma網站）

餃子 華裔 加州

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