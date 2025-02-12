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NBA全明星賽在即 籃球主題快閃店充填市中心空置商業

記者王子涵╱舊金山即時報導
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圍繞NBA全明星賽，鮑威爾街、市場街至聯合廣場，正搭設籃球主題快閃店，市中心商圈重新恢復活力。（舊金山勇士隊提供）
圍繞NBA全明星賽，鮑威爾街、市場街至聯合廣場，正搭設籃球主題快閃店，市中心商圈重新恢復活力。（舊金山勇士隊提供）

2025年NBA全明星賽將在本周末在舊金山打響。主隊金州勇士（Golden States Warriors）與美國職業籃球聯盟（NBA）宣布，將於13日至16日在市中心鮑威爾街（Powell St.）舉辦一系列活動，包括「NBA全明星巷」與聯合廣場的互動體驗，以慶祝全明星賽盛事。

目前，跑華街（Powell Street）、市場街（Market Street）至聯合廣場（Union Square）正在搭設籃球主題快閃店，參與品牌包括美國運通（American Express）、體育媒體Bleacher Report、體育用品連鎖店Foot Locker、運動品牌Puma等。快閃店將提供獨家商品、現場播客錄製，並邀請NBA球員與退役傳奇球星現身互動。

此外，金州勇士隊也將在「NBA全明星巷」設立專屬展區，並邀請勇士隊與金州瓦爾基里（Golden State Valkyries）隊成員參與活動。

聯合廣場將搭建一座由藝術家所羅門（Victor Solomon）設計的籃球場，設計靈感源自NBA全明星視覺概念，融合金門大橋與鐵路線元素，象徵灣區的團結精神。活動期間，該場地將舉辦勇士籃球學院的社區訓練營、投籃比賽，並邀請NBA球星作為驚喜現身。

NBA也將攜手舊金山非裔美國商會，推出「籃球與傳承：NBA全明星展」，聚焦文化、社區與多元商業發展，屆時將有超過30家當地企業參與。

這一系列NBA全明星快閃活動，為近年因疫情與零售業低迷而受創的聯合廣場商圈，帶來振奮人心的契機。根據房地產公司Cushman & Wakefield數據，2024年第四季，聯合廣場至Post街地區的商業空置率高達22.1%。然而，多家國際運動品牌的快閃店計畫為鮑威爾街注入新的活力。

「我們非常興奮！」Cushman & Wakefield副主席摩根（Kazuko Morgan）表示：「這次快閃活動讓跑華街與聯合廣場容光煥發，更多人將重新發現舊金山這座城市的魅力。」本周末預測的良好天氣也將進一步提升活動熱度。

運動品牌Foot Locker與Puma已確認於鮑威爾街開設快閃店，另有至少三個店面被租下。

NBA全明星賽無疑為舊金山市中心帶來難得的商機與活力。全明星正賽將於16日（周日）晚間舉行。屆時灣區各地將舉辦一系列籃球比賽、現場音樂演出、商品銷售與粉絲互動活動。

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