舊金山將加快建設穩定中心 應對芬太尼危機

舊金山市長羅偉12日簽署了「芬太尼緊急狀態條例」。圖為市內曾經無家者最集中的地段，近日變整潔。（記者李怡╱攝影）

面對日益嚴重的芬太尼危機，舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）12日簽署了「芬太尼緊急狀態 條例」（Fentanyl State of Emergency Ordinance），為市府提供更大的應變權限，加快資金調動和人員招聘，以迅速應對毒品 問題。該條例於本周二以10比1的壓倒性票數獲得市議會通過，標誌著市府在處理毒品危機上的重大突破。

簽署條例的同時，羅偉也宣布，市府將兌現競選承諾，在Geary 街 822 號設立一座24/7 全天候、警察友好的穩定中心，讓執法人員能夠迅速將吸毒過量或有精神健康問題的個人送往醫療照護機構，而非監獄或急診室，從而釋放醫療資源並讓警員更快返回街頭執勤。該中心預計於今年四月正式開放，並將受益於新條例加速租賃程序的特權。

穩定中心將由專業醫護人員值守，提供16張病床，每日可接收約25名患者，並協助病患在出院後銜接後續治療與安置計畫。該中心將接受來自警察、醫護人員及危機應對團隊的轉介，優先服務因芬太尼或其他毒品過量、精神健康問題或街頭危機而需要緊急協助的個案。

羅偉強調：「我們現在擁有更大的行政權力來迅速行動，將幫助我們拯救生命。這座24/7警務友好型穩定中心不僅提供即時醫療與精神護理，也將減輕醫院急診室的壓力，幫助執法單位更有效率地維持街頭秩序。」

「芬太尼緊急狀態條例」的核心目標是解鎖城市資源，加快應對芬太尼及合成毒品危機。條例將，加速資金調動，確保更多資源投入治療和庇護設施。簡化人員招聘流程，加快關鍵公共安全與醫療專業人員的聘用。提高行政效率，減少繁瑣的審批程序，以便更快地提供服務。允許市長辦公室募款，即日起可向私人企業及慈善機構募集資金，以彌補市府預算短缺。