Trader Joe’s 公佈年度顧客選擇獎 辣椒酸橙玉米卷餅片榮登榜首

最受歡迎的新品卡舍爾藍乳酪愛爾蘭薯片（Cashel Blue Cheese Flavored Irish Chips）。（圖源Trader Joe’s官網）

Trader Joe's 食品超市近日揭曉了2024年第16屆年度顧客選擇獎（Customer Choice Awards）的獲獎名單。今年的最終贏家是一款深受食客喜愛的零食，辣椒酸橙玉米卷餅片（Chili & Lime Flavored Rolled Corn Tortilla Chips）。

Trader Joe's官網顯示，這款自2018年首次推出的玉米卷餅片憑藉其濃郁風味和酥脆口感，連續兩年穩居榜首。在本次評選中，緊隨其後的還有清蒸豬肉姜湯餃子（Steamed Pork & Ginger Soup Dumplings）、核桃南瓜芝士（ Butternut Squash Mac & Cheese），紫菜卷（Kimbap），蔬菜炒飯（Vegetable Fried Rice）。

在新產品類別中，卡舍爾藍乳酪愛爾蘭薯片（Cashel Blue Cheese Flavored Irish Chips）憑藉獨特的風味力壓群雄。儘管藍乳酪口味較為小眾，但這款限量版零食仍獲得大量顧客青睞。其他受歡迎的新產品包括法式洋蔥爆米花（French Onion Popcorn）、草莓蛋筒（Strawberry Shortcake Cone）以及脆皮土豆椒玉米餅（Crispy Potato & Poblano Pepper Tacos）。

在飲品類別中，Trader Joe’s 備受歡迎的季節限定香料蘋果酒（Spiced Apple Cider）摘得桂冠。無論是單獨飲用，還是作為節日雞尾酒的基底，這款冬季飲品一直深受顧客喜愛。法國氣泡檸檬水（French Market Sparkling Lemonade）， 蜜脆蘋果汁飲料（Sparkling Honeycrisp Apple Juice Beverage）， 三薑酒（Triple Ginger Brew），和義大利 血橙汽水（Italian Villa Blood Orange Soda）也深受歡迎。

山羊乳酪（Chevre）以其新鮮、濃郁的風味獲選年度最佳乳酪，可用于沙拉、義大利面等多種菜肴。最佳農產品是極小牛油果（Teeny Tiny Avocados），因其適宜小份食用，減少浪費，受到單身消費者及精打細算顧客的青睞。

最佳開胃菜是奶油菠菜和洋薊蘸醬（Creamy Spinach & Artichoke Dip）成為派對必備佳品，只需微波加熱即可享用。最佳早餐與早午餐是土豆餅（Hashbrowns）因其方便易煎炸、適合搭配多種早午餐料理而勝出。

最佳午餐與晚餐是黃油雞配印度香米（Butter Chicken with Basmati Rice）憑藉平價美味，成為顧客最愛的便捷冷凍主食之一。最佳零食是辣椒酸橙玉米卷餅片，不僅奪得總冠軍，還包攬零食類別第一名，Trader Joe’s 顧客對玉米片的熱愛可見一斑。

最佳甜點是美味霜淇淋三明治（Sublime Ice Cream Sandwiches）以其巧克力餅乾包裹香草霜淇淋、外層點綴迷你巧克力片的獨特組合，榮登甜點榜首。