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房產投資新方向 按時分租

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
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田德隆區的一處臨街的攝影棚是舊金山地區最受歡迎分時出租空間。（取自Peerspace網站）
田德隆區的一處臨街的攝影棚是舊金山地區最受歡迎分時出租空間。（取自Peerspace網站）

說起房產投資，向來是有產人士關心的焦點。房產不僅有很好的保值功能，還有很不錯的投資收益。無論是持有還是出租，轉賣，或是利用Airbnb這樣的短租平台，都可以獲取不錯的收益。而近來的一些按時分租平台也將房產投資的領域再度拓寬。

在這類按時分租平台上可以用來出租的空間，不僅僅局限於居家住宅，還包括了工作室、倉庫、畫廊，酒吧、工作空間、活動場所、電影院、籃球場、甚至社區中心、穀倉或是商用廚房等。

出租空間可以用來進行的活動更是包羅萬象，從各類派對、宴會、展覽、會議、婚禮、畢業儀式、團建、工作坊、電影拍攝、社交活動、演出到攝影、健身、錄音、公司年會幾乎無所不包。

只要是有空閒時間的場地，甚至是自家的住宅，都可以通過相關平台掛牌出租。平台註冊的方法通常都非常簡明，而且免費，如果出租成功會收取一定比咧的佣金。平台會引導用戶詳細列出自己物業的各種特點，方便求租者在平台上搜索合適的物業。

在某個分時出租平台上，舊金山地區最受歡迎的出租空間，包括一間155平方呎大小車庫改裝的攝影棚，每小時要價29美元，2小時起租；也包括一間4000平方呎大小的歷史建築，每小時要價450美元，也是2小時起租。位於East Cut一處高層大樓頂層2447平方呎的休息室甚至租到650美元每小時，並且3小時起租。

即使並沒有多餘的物業，也可以考慮出租自宅後院、游泳池、健身房、車庫等空間。如果被電影或視頻拍攝的團隊看中，有些人甚至願意騰出自己居住的房屋，獲取收益。

分時出租平台之一的Peerspac，還特別創立了Open Door Awards這一獎項，來表彰這一領域的翹楚。在最近一次的評選中，舊金山地區拔得頭籌的是位於該市田德隆區的一處臨街的攝影棚。雖然主人言明攝影棚並不隔音，會有街上的噪音干擾，但依然廣受好評。

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