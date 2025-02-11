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加州婚介公司提供百萬美元相親體驗

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
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加州的一家婚介公司推出「百萬美元相親」服務，目前正在招募客戶中。（取自Three Day Rule 公司網站）
加州的一家婚介公司推出「百萬美元相親」服務，目前正在招募客戶中。（取自Three Day Rule 公司網站）

網路相親早已不是什麼新鮮事。通過手機應用認識異性或同性朋友，已經成為很多單身人士的日常。但近日加州的一家婚介公司推出「百萬美元相親」服務，目前正在招募客戶中。服務內容包括提供一枚三克拉的鑽石戒指。

該公司網站上將這一服務成為「一項無與倫比的客製化服務，」並稱「僅限三席。」列出的服務項目包括專屬婚介、招募人和約會教練；12個月的會員資格；相親次數不限；百分百精心篩選的相親對象，背景和社會關係調查；會員和約會對象造型、化妝、美髮服務；管家級別的約會策畫服務；12個月的愛情培訓指導；以及一枚三克拉的鑽石戒指。

點擊網站的報名鏈接，要求填寫的內容相當簡單。除去姓名、電子郵件、出生日期、性別、地點等基本信息外，最重要的一項就是要填寫淨資產數值，以及最後一項—描述自己以及自己的求偶目標。

在所有提供這項服務的地點中，灣區獨佔兩席，分別是舊金山市和矽谷

提供這項服務的Three Day Rule公司，是2013年在洛杉磯成立的客製化婚介科技公司，致力於幫助單身人士找到愛情。該公司網站稱自己「幫助單身人士外包他們的情感生活到世界級的婚介團隊，去除掉約會中有壓力的部分。」還表示自己的婚介人員將科技的力量與直覺整合來為客戶篩選出潛在的適配對象。

該公司會員副總裁開普蘭（Erica Kaplan)日前在接受KTVU採訪時表示，之所以聚焦灣區市場，是因為本地婚介需求旺盛。她表示：「有這麼多在科技業者和創業人士，約會常常讓位於職業發展。很多時候找到我們的客戶都是聚焦事業發展而付出了約會和個人生活方面的代價，現在他們終於要把尋找真愛優先了。」

開普蘭還提到灣區的男女性別比例不均，讓找到合適的對象更難。「這就是為什麼很多人來找我們這樣客製化的服務，不僅更成功也更節省時間。」

據悉，該公司一般會員的價格從每3個月5900美元起，

灣區 加州 矽谷

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