日落區夜市將優化升級 市議員殷嘉立座談會聽取意見

去年秋季日落區夜市的熱鬧景象。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議員殷嘉立（Joel Engardio）日昨舉辦商戶座談會，希望讓日落區夜市（Sunset Night Market）變得更好。

這場雙語討論會於10日在華美學校（Wah Mei School）舉行，來自Irving、Noriega 和 Taraval 三大商業區的20多位商戶代表齊聚一堂，分享他們對2025年夜市的想法和建議。

作為日落區最受歡迎的社區活動之一，夜市自2023年創辦以來，已經吸引超過2萬名參與者，跨越七個街區，匯聚超過70家商戶，成為舊金山的一大亮點。這場座談會的目的，就是確保這場活動能夠越辦越好，既能幫助小商戶賺錢，也能讓社區更加凝聚。

在座談會上，商戶們地暢談夜市的優勢與改進空間。大多數人都認同，夜市已經成為一個極具凝聚力的社區活動，吸引了大量當地居民和遊客，但仍有一些細節需要優化。例如，減少對沿街商戶的影響，讓夜市活動不會妨礙他們的正常營業。縮短活動搭建與撤場時間，提高運作效率。尋找更合適的場地，以確保夜市能夠順利擴展，同時不影響周邊交通

殷嘉立表示：「日落區夜市的目標就是扶持本地小商戶，同時營造一個熱鬧、充滿歸屬感的社區活動，讓大家不必遠行，就能在家門口體驗夜市的樂趣。」這次座談會的重點就是聽取商戶們的真實想法，讓未來的夜市更貼近社區需求。

值得一提的是，為了確保商戶的聲音被真正聽見，殷嘉立和他的粵語團隊在會前已經親自多次走訪社區商戶，邀請他們參與討論，確保政策的制定是以社區需求為核心。

除了營造社區氛圍，日落區夜市的影響力還遠遠超出當地。舊金山交通局（SFMTA）的數據顯示，在2024年8月30日的夜市當天，N線輕軌乘客量比平日增長20%，而7號巴士的載客量更創下全年最高紀錄。可見這場活動不僅帶動社區經濟，也直接影響了公共交通與城市旅遊。

日落區夜市的靈感來自於2022年殷嘉立與丈夫前往台灣考察夜市的經驗。兩年後，它已經成為舊金山社區文化的一部分，也讓許多當地小商戶找到了一個全新的經營平台。

為了進一步推動夜市的發展，舊金山市長辦公室已撥款10萬美元，作為2025年日落區夜市的專項補助資金。這筆資金將幫助夜市擴展規模、改善基礎設施，並提升整體活動體驗。