共和黨主席派特森：關稅也是川普談判的一種手段

加州共和黨主席派特森（Jessica Millan Patterson，左三）參加舊金山灣區台灣商會演講時表示，川普第二任期，美台關係將進入全新的時代。（主辦單位提供）

舊金山灣區台灣商會邀請加州共和黨 主席派特森（Jessica Millan Patterson）演講。派特森表示，川普 第二任期，美台關係將進入全新的時代，至於川普可能對台灣晶片課徵100%關稅，她認為，川普將用盡各種方式確保美國地位，關稅也是談判的一種手段。

派特森是在參加舊金山灣區台灣商會30周年年會暨新春聯歡晚會時做出以上分析。她2019年當選加州共和黨主席，成為首位擔任此要職的千禧世代及拉丁裔女性，上任時，共和黨在加州是第三大黨，但在她任內，加州共和黨登記選民增加了100萬人。商會活動現場也有不少支持共和黨的台裔美國人出席。

派特森以「川普政府下的美台關係前景」為題發表演說。她表示，隨著美國進入川普第二任期，美國與台灣人民間長久且深厚的關係將迎來全新的時代，美國將持續與台灣這個亞洲深具活力的民主國家維持友好關係。

她說，川普第一任期已展現出對美台關係的重視，派遣官員訪台、對台軍售，雖然她不會搶在川普之前對他的第二任期優先事項發表評論，但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾表示，川普將延續第一任期做法，「那就是繼續支持台灣」。

派特森並指出，安全合作外，台灣是美國及加州極為重要的經濟夥伴，美國自台灣進口科技和設備產品，台灣是全球高科技產業的領導者，半導體晶片產量居世界之冠。

派特森發表演說的時間點，正值川普政府可能對台灣半導體課徵100%關稅之際。針對關稅議題，派特森表示，川普必然會運用所有可行工具，確保美國處於最強而有力的地位，她也強調，不會搶在川普之前對他的任何決策發表意見，但這確實是川普談判過程中使用的手段之一。

她分析，美國政府要讓製造業全面回流，將製造業工作機會帶回美國，這也是他任內重要的任務。

此外，她也分析川普重視科技發展，推動人工智慧與加密貨幣等創新，確保美國在全球的競爭優勢。最後，她展望2026年期中選舉，呼籲台美商界積極關注，共同推動共和黨政策，確保加州與美國持續繁榮發展。