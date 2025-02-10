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矽谷科技業不好待 Meta 10日裁員逾6千員工

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矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫。據了解，Meta前一周要求全部員工10日當天若非必要，不得進入公司，且10日當天美西清晨5時整發信給被裁的員工。員工私下表示，公司要求固定裁掉表現不佳的後段班員工，內部競爭壓力愈來愈大，矽谷科技業今年不好待。

這波裁員是因應Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）1月初在公司內部開會時所提出的。當時查克柏格表示，2025年將是緊張、有效率的一年，他想確保Meta團隊擁有最優秀的人才，因此他也將「提高標準」，迅速清除表現不佳的「後段班」員工。

根據主流媒體「商業內幕（Business Insider）」報導，雖然 Meta 最近盈利表現佳，但Meta現在正加緊努力在生成式人工智慧競賽中，跟上競爭對手的步伐，這需要數十億美元的投資，也因此帶給查克柏格壓力，迫使他從其他方面尋求節省成本的方法。

商業內幕報導，兩位知情人士透露，Meta 向美國受影響的員工提供還不錯的資遣方案，其中包括 16周的薪水，以及每多一年資歷就能多兩周的薪水；這次裁員針對的是績效評估中獲得部分達標和未達標的員工，而這是Meta評估體系中，最低的兩個評級。

Meta 的目標是透過這次裁員和先前離職人數的總和，總共要10%的人數，舉例來說，若某個團隊2024年已經有5%的人離職了，這波裁員就只要裁5%；但如果某個團隊2024年都沒人離職，那就得裁到10%。

商業內幕也報導，一名Meta員工表示，現在在 Meta 工作，感覺就像生活在「喬治奧威爾的小說裡」。意指在Meta工作有如小說「1984」般的生活。

Meta華裔員工私下指出，這波裁員因為是完全參考績效，但Meta內部優秀的員工很多，也比外面科技公司來得競爭，這導致員工之間為了爭取績效的壓力更大，本來就有「內卷文化」（意指同事或同學之間互相競爭、爭取高位），現在變成「卷上加卷」，人人都很擔心會被捲入這場裁員風波。

Meta華裔員工說，且裁員不是只有這一波，照公司內部宣布的事項，未來將固定地一直把績效不好的員工給裁掉，這種內卷壓力恐怕將更深植於公司文化中，要在矽谷的大科技公司上班，承受壓力的心靈素質得非常高才行。

除了Meta，谷歌（Google）日前也才推出鼓勵員工離職的「優離方案」，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Salesforce 和其他大型科技公司也都在年初集體裁員數千人。

裁員 查克柏格 矽谷

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