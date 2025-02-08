台灣奶茶品牌搭上超級杯廣告熱潮 指定飲料大折價

台灣奶茶將助力超級杯。（奶茶店ins官網）

超級杯9日即將引爆觀賽熱潮，不僅灣區 各大城市都呼籲不要酒駕、藥駕、注意安全，來自台灣的Coco奶茶也搭上熱潮，推出超級杯活動，購買兩杯指定飲品可享4美元的折扣，超級杯熱炒風靡全舊金山 灣區。

聖塔克拉拉市警察局（SCPD）8日宣布，因應超級杯熱潮，已全面部署安全措施，確保球迷在享受賽事的同時遠離酒駕風險。警局長摩根（Cory Morgan）表示，希望每個人都能負責任地慶祝，安全平安地回家。

為防止酒駕與藥駕導致的事故，聖塔克拉拉市警方將在比賽當天加大執法力度，增派巡邏警力，重點檢查受酒精和藥物影響的駕駛行為。摩根特別提醒，酒精並不是唯一影響駕駛能力的因素，許多處方藥、大麻 產品也可能導致駕駛風險。

警方建議球迷們制定「安全回家計畫」，包括提前指定清醒司機、使用拼車服務或公共交通工具，以及選擇無酒精飲品。此外，警方也鼓勵市民保持警覺，若發現疑似受損駕駛行為，可撥打911進行報告。

隨著健康生活方式的逐步流行，今年超級杯不僅關注酒水選擇，更注重提供豐富的非酒精飲品。台灣知名奶茶品牌CoCo也強打「灣區超級杯飲品市場」，為觀賽人群帶來清爽飲品。奶茶品牌將在舊金山市中心、聖荷西、密爾比達與Valley Fair的灣區門店推出多款特飲，包括經典奶茶三兄弟、酸甜清爽的百香雙響炮以及芒果養樂多等，指定口味的飲品可享折扣，不僅滿足不同口味需求，也成為超級杯期間健康、清新飲品的熱門之選。

非常愛喝奶茶的消費者黃小姐表示，這幾天優惠活動剛好趕上超級杯，一定會趁機會多喝幾杯，非常開心喜歡的品牌能參與這麼大的活動。隨著愈來愈多觀賽派對向健康消費趨勢轉型，以奶茶為代表的非酒精飲品品牌正成為活動中的「新寵」，為傳統的酒水消費模式帶來了更多選擇與創新。