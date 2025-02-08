華裔經營納巴奇朔酒莊 打入主流傳承唐吉訶德精神理念

奇朔酒莊為了維持紅酒最好的品質，從2018年就請了知名的專屬釀酒師Philippe Melka負責調配最佳的風味。（記者江碩涵／攝影）

北加州 納巴（Napa）酒莊享譽盛名，納巴的奇朔酒莊（Quixote Winery）不僅紅酒品牌具獨特性，更是全美唯一由奧地利藝術家百水（Friedensreich Hundertwasser）設計建造的建築，許多人為了一睹風采而特地造訪酒莊，成為當地地標建物。令人意想不到的是，背後的經營者是華裔，他看中的就是納巴酒莊的藝術、觀光 、房地產業的特性，以及投資潛力。

納巴奇朔酒莊（Quixote Winery）建物正是建築藝術家百水以唐吉訶德之名設計建造，外觀特別具有天真浪漫的童趣與奇幻色彩。（記者江碩涵／攝影） 奇朔酒莊占地 27 英畝，位於納巴谷東側，與歷史悠久的鹿躍酒莊（Stags' Leap Winery）、知名酒廠Shafer的蘇維濃（Sauvignon）葡萄園接壤。（記者江碩涵／攝影） 納巴奇朔酒莊（Quixote Winery）建物正是建築藝術家百水以唐吉訶德之名設計建造，外觀特別具有天真浪漫的童趣與奇幻色彩。（記者江碩涵／攝影）

納巴奇朔酒莊的英文名字是Quixote，其實是西班牙作家塞凡提斯筆下「唐吉訶德」原名。最早由Carl Doumani於1971年起開發葡萄園、1988年規畫建築，並花了十年的時間才打造好百水設計的Quixote Winery，直至2014年由華裔資金買下並更換經營權。

不過酒莊的英文名字沒變，且建物正是百水以唐吉訶德之名設計建造，外觀特別具有天真浪漫的童趣與奇幻色彩，被建築界稱為「異想天開（whimsical）」和「古怪（eccentric）」的百水建築，而酒標更是百水的畫作，且呈現的就是奇朔酒莊的地圖。

酒標更是歐洲建築藝術家百水的畫作，呈現的就是奇朔酒莊的地圖。（記者江碩涵／攝影）

酒莊建築 來自歐洲知名藝術家百水

奇朔酒莊經理常鋮（Cheng Chang）說，百水在歐洲非常有名，人人到了奧地利都會去看知名的百水公寓等建築，而百水在美國唯一一座建築就是奇朔酒莊，許多歐洲人、日本人只要有機會到北加州，都會為了看百水的建築而特別到奇朔酒莊，這也是奇朔酒莊深受歐美主流肯定的原因之一。

常鋮表示，酒莊一直以來都是獨特的投資產品，因為酒莊不像一般餐廳或旅館，只做流動的客人生意，酒莊還具有品牌經營的獨特性以及可以販售商品到全世界的行銷能力；紅酒一直以來在歐美就是主流社會所能接受的消費品，若是特別知名的紅酒品牌，銷售力自然更為強勁，品牌知名度更能打響全世界。

奇朔酒莊占地 27 英畝，位於納巴谷東側，與歷史悠久的鹿躍酒莊（Stags' Leap Winery）、知名酒廠Shafer的蘇維濃（Sauvignon）葡萄園接壤。（記者江碩涵／攝影） 從進入酒莊前綠樹成蔭的車道、環繞的老橡樹林，就可看出酒莊豐富的土地歷史。（記者江碩涵／攝影）

奇朔酒莊占地 27 英畝，位於納巴谷東側，與歷史悠久的鹿躍酒莊（Stags' Leap Winery）、知名酒廠Shafer的蘇維濃（Sauvignon）葡萄園接壤，土質特別肥沃優良，許多葡萄老藤也都具有歷史意義。從進入酒莊前綠樹成蔭的車道、環繞的老橡樹林，就可看出酒莊豐富的土地歷史。

常鋮分析，為了接手經營酒莊事業，他們特別下了許多苦工夫了解了酒莊產業的生產流程，並且在生產過程中加上更多努力。他舉例，紅酒80%的風味是來自於葡萄本身，剩下的20%才是人工所能調配出的美味，從老藤上嫁接葡萄藤開始，一直到葡萄結出可釀紅酒的果，至少要五年，採果後，又要在橡木桶內釀造，並由專屬的釀酒師來調配出最棒的比例，從藤蔓到紅酒生產出，至少七到九年。

奇朔酒莊生產的紅酒以卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）、杜瑞夫（Petite Syrah）、梅貝克（Malbec）、小維多（Petit Verdot）和卡本內弗朗（Cabernet Franc）這幾種葡萄品種為主。

專屬釀酒師 親手打造紅酒風味

許多酒廠的釀酒師可能都是約聘定期調酒的顧問，快出廠時才來調酒，一年只調一、兩次。常鋮說，奇朔酒莊為了維持紅酒最好的品質，從2018年就請了知名的專屬釀酒師Philippe Melka，從葡萄品質開始著手了解，一路調配紅酒到最後出廠為止，從頭負責到尾，也因為高品質釀酒、調酒技術，讓奇朔酒莊在納巴主流酒廠一直擁有著名氣與品牌地位，在各州紅酒協會中也獲得相當高的評價。

目前奇朔酒莊每年生產量約3500箱，以走精緻、小眾及高品質路線為主。也因為奇朔的紅酒氣味佳、性價比高，因此被好市多 的品酒師相中，2024年底開始在舊金山灣區矽谷各店上架。以市面上有這麼多紅酒來說，能被選入好市多精選紅酒，是相當重要的里程碑。