國會或削減白卡資金 華人護工憂「置人於死地」

圖為阿縣家庭護工此前爭取漲薪。（記者劉先進╱攝影）

眾議院共和黨人正在討論需要削減多少預算 ，才能為延長川普減稅政策和邊境執法資金提供資金。他們還希望從白卡 計畫（Medicaid）改革中節省數千億。舊金山華人護工郭燕珍7日對本報表示，如果真的削減白卡計畫，撥給家庭護理組織的資金受影響，將削減不少華裔 長者和殘障人士接受的服務，「我們服務的大多數長者沒有家人，沒有家庭護工查看，幾乎是『置人於死地』。」

郭燕珍目前在金山的非營家庭護理利機構家橋組織（Homebridge）工作13年。家橋組織官網顯示，這是家庭護理、護理人員支持和護理人員職業發展領域的全國領導者，1985年以來，一直在舊金山灣區為具有複雜健康、行為和社會需求的個人提供家庭和社區護理，防止他們被送入機構或無家可歸。

郭燕珍表示，該組織和市府有合約，必須接受金山沒有機構願意接手的客戶。所服務的客戶全部是白卡受益者，約10%到20%是華裔。客戶中有的出現心理健康問題，有的是殘障人士，家庭護工雖然只是上門做家務、保證衛生，但作用很大，因為多數客戶沒有家人。

護工上門可以定期查看其身體狀況。她說，有的客戶吸毒過量，有的身體或心理有問題。她幫助的一個客戶，家中不見物品，總是埋怨她偷走，她不會去頂撞，「慢慢消化，不能出聲」。時常能碰到一種情況，護工隔幾天去查看，客戶已不幸離世。「如果沒有護工，這些人情況更慘，死了都沒人知道。」

她表示，如果聯邦政府真的削減白卡資金，勢必減少服務客戶的人數或時間，這些人的身體和心理狀況會惡化，「這是置人於死地」。

長期家庭護理工會（SEIU 2015）理事的美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）說，白卡計畫的受益人群主要包括老年人、低收入家庭、兒童、和殘疾人等脆弱人群。這些人群往往面臨著更高的健康風險和更少的經濟資源。白卡為他們提供必要的醫療服務，幫助維持基本的生活品質。預算削減將導致健康覆蓋率的顯著下降，導致重要服務的消失，包括視力和牙科護理等基本醫療服務。進而加劇現有的健康不平等。另外，削減還可能迫使許多州撤回對白卡的拓展計畫，導致數百萬美國人失去健康覆蓋。

她分析，白卡的削減不僅會影響個人的健康狀況，還將對醫療服務提供者造成經濟壓力，尤其是社區衛生中心和安全網醫院等依賴醫療補助的機構，將面臨更高的無償醫療成本，可能導致急診室就醫人數的增加，進一步加重醫療系統的負擔。