矽谷又有企業出走 網路地產巨擘Realtor.com遷往奧斯汀

Realtor.com的新總部地址: 901 E 6th St, Austin, TX 78702。 (谷歌地圖)

起源於聖塔克拉拉市的網路房地產巨擘Realtor.com，6日宣布將把總部搬到德州 奧斯汀。這是大企業出逃加州 潮流中的另一個浪頭，受引發的因素相當明顯。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，過去幾年中，奧斯汀成為科技人才和企業投資 的匯聚點，形成矽谷之外逐漸壯大的科技重鎮之一。

Realtor.com的執行長是伊爾斯（Damian Eales） 。Realtor.com的母公司是新聞集團（News Corp） ，新聞集團的執行長是湯姆森（Robert Thomson）。上個月，德州州長艾伯特（Greg Abbott）與伊爾斯和湯姆森會面，敲定了這項舉措。

伊爾斯在6日的書面聲明中表示：奧斯汀和德州擁有強大且不斷增長的人才庫、強勁的經濟和無與倫比的住房增長、與其理想生活方式相匹配的可負擔生活水平、廣闊的科技和學術社區，以及位於繁榮的德州中心的一座充滿活力的城市。「對我們而言，沒有比這裡更好的地方了。」

此舉符合該公司的長期成長策略，並計畫將奧斯汀打造為其主要的員工招聘中心。

Realtor.com於1995年在聖塔克拉拉成立，現已成為家喻戶曉的品牌，幫助過數百萬人在網路上買賣房屋。2019 年，新聞集團收購奧斯汀房地產新創公司Opcity後，Realtor.com便在奧斯汀市中心開設了一個科技中心。

這個位於奧斯汀東六街的辦公室將作為Realtor.com的新總部，容納200名產品、工程、數據科學和分析領域的員工。

湯姆森在聲明中表示，將Realtor.com遷到德州，使公司在美國國家經濟復興的時刻成為創新和靈感的核心。很自豪能居住在一個了解企業在提供個人成長、職業成功和社區成就機會方面發揮的關鍵作用的州。

這次搬遷不僅僅是一次簡單的辦公室變更，還反映了更廣泛的趨勢。根據Realtor.com自己於6日發布的一份報告，由於住房價格合理、就業機會和氣候適宜等因素，預計到2045年德州的人口將超過加州。

報告又指出：「德州正在建造比美國其他地區更多的經濟適用房，並且是簽發許可住房數量最多的州，占2024年美國總量的15%，遠高於其占美國人口9%的百分比。」

湯姆森套用了購屋實現美國夢的術語：「我們在奧斯汀的投資，相當於美國夢的頭期款（downpayment）。」

許多加州企業最近把總部遷往奧斯汀，其中包括甲骨文（Oracle）、惠普（HP）、馬斯克（Elon Musk）擁有的所有企業，以及臉書的母公司Meta。