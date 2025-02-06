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桑尼維爾迎接太陽主題公共藝術展覽 市長與藝術家揭幕26座太陽雕塑

記者龔玥╱聖荷西即時報導
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桑尼維爾準備的太陽主題雕塑。（桑尼維爾政府提供）
桑尼維爾準備的太陽主題雕塑。（桑尼維爾政府提供）

桑尼維爾市8日上午10時將舉辦特別活動，為全新公共藝術裝置「Sun Flair」揭幕。這項展覽彙集了26座由灣區藝術家創作的太陽主題雕塑，是該市最新的大型藝術項目。

市長克萊因（Larry Klein）將首次為這些雕塑揭幕，部分參與創作的藝術家也將到場，與公眾分享創作靈感。此外，現場還設有兒童藝術站、紀念品銷售攤位和拍照區域，為居民和藝術愛好者提供互動體驗。

26座雕塑均高6呎，直徑4呎，每一座都展現出藝術家的獨特視角。其中，9位藝術家來自桑尼維爾本地。未來一年內，這些太陽雕塑將被陸續安裝在城市公園中，成為桑尼維爾街頭藝術文化的一部分。

活動亮點包括市長與藝術家揭幕儀式，現場銷售紀念貼紙與明信片，兒童太陽塗色頁裝飾體驗以及點心供應與自拍互動區域。本次活動預計持續至上午11時30分，市民可選擇街道或附近停車場停車。

這不僅是市民第一次，也是唯一一次能夠在同一地點同時看到所有26座太陽雕塑的機會。桑尼維爾市希望通過該專案向居民傳達陽光般的活力與藝術魅力，為城市文化注入新的活力。

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